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Paul Merson a couvert d’éloges le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, après sa prestation décisive face à Hull City. L’ancien milieu de terrain a comparé le Norvégien à une nouvelle recrue après que celui-ci a permis à Arsenal d’empocher trois points cruciaux et de creuser son avance en tête de la Premier League.

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Arsenal arrache une victoire laborieuse face à Hull

Arsenal a dû puiser dans ses ressources pour décrocher une victoire 1-0 face à Hull City, promu cette saison, à l’Emirates Stadium. L’équipe de Mikel Arteta semblait partie pour perdre des points avant que Martin Odegaard n’inscrive le but décisif à la 72e minute.

Ce succès crucial permet à Arsenal de prendre six points d’avance en tête de la Premier League. Sa première place a été encore confortée par la défaite surprise 3-1 de Manchester City, son rival pour le titre, sur le terrain de Nottingham Forest.

Brighton, en pleine forme, est la seule équipe à avoir battu Arsenal depuis le début de la saison. En cas de victoire contre Brentford, Brighton pourrait ramener l’écart en tête du classement à cinq points.

Merson salue l’excellent capitaine d’Arsenal

Ancien milieu de terrain d’Arsenal, Merson a été très impressionné par la contribution décisive d’Odegaard. Il estime que le Norvégien a été le joueur le plus en vue du club du nord de Londres durant les premiers mois de la saison.

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« Il a été excellent. C’est vraiment le seul qui fait circuler le ballon rapidement, a déclaré Merson à Sky Sports. Il joue vite, il se déplace, il se met en bonne position. J’ai simplement trouvé que trop de joueurs multipliaient les touches de balle, ralentissaient le jeu et laissaient une petite chance à Hull.

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« Je trouve qu’il a été excellent cette saison. C’est comme si Arsenal avait recruté un nouveau joueur, et c’est lui qui s’est le plus distingué jusqu’ici. La prestation d’Arsenal n’a pas été formidable, mais c’est un bon résultat. Et une fois encore, il a été l’un des joueurs les plus en vue. »

Odegaard retrouve le chemin des filets

Odegaard connaît un remarquable regain d’efficacité devant le but lors de la saison 2026-2027. Sa réalisation contre Hull porte son total à cinq buts toutes compétitions confondues, une nette amélioration après ses six buts en 45 apparitions la saison dernière.

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Le capitaine d’Arsenal a fait preuve d’un excellent sens du but pour offrir la victoire à son équipe. Konstantinos Tzolakis a repoussé une frappe puissante de Noni Madueke, mais Odegaard a été le plus prompt à réagir dans la surface de réparation.

« Il est le premier à réagir alors qu’il y a deux défenseurs devant lui, a expliqué Merson. Grâce à sa rapidité de réaction, il les dépasse, frappe, le ballon est légèrement dévié et passe sous les bras du gardien. »

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Des matches cruciaux attendent Arsenal

Arsenal voudra absolument conserver son élan lors de la reprise de la Premier League après la trêve internationale. L’équipe d’Arteta doit affronter Newcastle United en championnat le 21 novembre, avant de recevoir le Borussia Dortmund en Ligue des champions trois jours plus tard. Arsenal disputera ensuite un match difficile contre Manchester City le 29 novembre.