L’équipe joueuse de l’entraîneur Martin Demichelis a humilié l’Eintracht Francfort avec un convaincant 6-0 (4-0) et a recollé au groupe de tête de la ligue.

Ezechiel Banzuzi (1re), le brillant auteur d’un triplé Christopher Nkunku (5e, 41e, 44e), Antonio Nusa (54e) et le remplaçant Tidiam Gomis (89e) ont permis à RB d’aborder également avec beaucoup d’élan son duel de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven mardi prochain.

Pour l’Eintracht, Leipzig reste une terre maudite. Déjà lors de la saison précédente, Francfort avait sombré chez RB (0-6), et une nouvelle lourde claque a suivi. Sous les ordres du nouvel entraîneur Adi Hütter, les Hessens, avec une seule victoire en cinq matches de championnat, s’enfoncent de plus en plus dans la crise.

Eintracht Francfort : comment ont réagi Adi Hütter et les joueurs ?

Ensuite, c’est une pure sidération qui régnait du côté du SGE. « J’ai du mal à accepter une telle performance collective. Perdre 0-6 à Leipzig, ça fait très mal », a déclaré Jonathan Burkardt, avant d’insister : « Je suis surtout désolé pour les gars et les filles qui ont fait le déplacement ici et qui ont dû se taper cette mer*e. Nous n’avons pas du tout été compacts, nous perdons chaque duel derrière, et on ressemble alors à une équipe scolaire. Si chacun ne prend pas ses responsabilités, nous aurons encore des problèmes la semaine prochaine. Les leaders aussi ont encore failli aujourd’hui. »

Le gardien Noah Atubolu fulminait : « 16 buts encaissés après cinq matches, c’est énorme, il faut qu’on change quelque chose très vite. La manière dont nous entrons dans le match est lamentable. La façon de faire est totalement inacceptable. Nous jouons tous pour l’Eintracht Francfort, pour l’un des plus grands clubs d’Allemagne, 3 500 supporters font le déplacement – et nous perdons ici 0-6. Nous devons en avoir honte. Ça ne peut pas continuer comme ça. »

Hütter a carrément nié à sa défense, après cette « lourde défaite », le niveau requis pour la Bundesliga. « À mes yeux, le score est certes trop lourd, mais nous avons tout simplement mal défendu. La façon dont nous laissons venir les centres, dont, dans la surface, nous ne nous repérons pas par rapport aux adversaires, dont nous manquons de présence physique. Nous laissons des contres se développer, nous ne les stoppons pas avec des fautes tactiques, ça ne passe pas en Bundesliga. Nous allons maintenant analyser cela de manière dure et juste, mais ensuite il faudra de nouveau tendre la main aux joueurs. Les gars ne se sont pas épargnés non plus dans les interviews, et c’est très bien ainsi. »

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Pourquoi le RB Leipzig était sous pression

Leipzig, au vu de ses performances irrégulières avant la trêve internationale XXL, était sous pression de résultat, et a rapidement dissipé tous les doutes. Depuis son propre camp, RB a combiné sur le flanc droit jusqu’aux abords de la surface, où Neil El Aynaoui a centré et trouvé, après seulement 56 secondes, Banzuzi, esseulé au second poteau.

Après ce départ canon, RB a remis ça face à une défense de l’Eintracht toujours aussi endormie et a immédiatement fait le break. Nnamdi Collins, propulsé dans le onze de départ, s’est laissé mystifier par Nusa ; le Norvégien a repiqué dans l’axe avant de servir le buteur Nkunku dans la surface.

L’avantage n’a d’abord pas vraiment modifié l’approche des Saxons. RB a convaincu avec un pressing haut, s’est montré très actif dans les courses et a joué avec beaucoup de vitesse. Francfort ne s’est remis que lentement des coups encaissés en début de match, avant de faire progressivement basculer le duel en sa faveur.

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Maarten Vandevoordt empêche la remontée de Francfort

La première grosse occasion a été manquée par Ritsu Doan (31e), seul face au gardien du RB Maarten Vandevoordt, qui s’est ensuite également illustré face à Ansgar Knauff (37e) et à l’attaquant international Jonathan Burkhardt (38e). Alors que Francfort vivait son temps fort, RB a porté un nouveau coup derrière la nuque sur un contre. Avant même la pause, Nkunku a signé le premier triplé parfait de l’histoire de Leipzig en Bundesliga.

Hütter a réagi à la pause et lancé notamment le nouveau joueur international Younes Ebnoutalib. Le danger a pourtant continué à venir surtout de Leipzig, qui en a rajouté une couche avec Nusa. Banzuzi (63e) avait le demi-dozen au bout du pied à bout portant. Francfort ne s’est procuré que rarement des occasions, comme avec Knauff (70e), battu dans un angle fermé.