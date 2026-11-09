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Roy Keane a livré une critique au vitriol de la façon dont Michael Carrick dirige Manchester United, comparant l’entraîneur sous pression à un « homme politique » qui évite de répondre clairement aux questions. La légende de Manchester United a exprimé sa frustration après le spectaculaire match nul 4-4 contre Aston Villa à Old Trafford, désastreux sur le plan défensif.

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Un match à huit buts à Old Trafford

Aston Villa a stupéfié le public d’Old Trafford en prenant deux buts d’avance dès les quatre premières minutes. United s’est battu pour égaliser avant la pause, mais a de nouveau sombré dès la reprise et s’est retrouvé mené 4-2.

Alors qu’une lourde défaite se profilait, les locaux ont miraculeusement arraché un point dans les dernières minutes du temps additionnel. Les buts tardifs de Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu ont scellé un incroyable match nul 4-4, mais la prestation chaotique de l’équipe n’a guère atténué les interrogations croissantes sur l’avenir de Carrick à son poste.

Keane s’en prend aux propos de Carrick après le match

Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Carrick a insisté sur la nécessité pour son équipe de « resserrer les rangs », sans apporter beaucoup de précisions sur son propre avenir. Ces propos ont exaspéré Keane, qui a accusé son ancien coéquipier d’éluder les vrais problèmes.

« C’est évidemment difficile pour l’entraîneur. Il est sous pression, aucun doute là-dessus. Il parle beaucoup, mais ne dit pas grand-chose. Je ne sais pas si c’est une tactique. Comme un homme politique », a déclaré Keane à Sky Sports. « Il répète qu’il faut resserrer les rangs et qu’il y a des choses à travailler. Mais ils feraient mieux de s’y mettre. C’est le pire début depuis combien d’années ? Toutes ces statistiques ne sont pas très bonnes. S’ils continuent à encaisser des buts et à concéder des occasions, ça ne fera que continuer. »

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L’ancien capitaine de United a réclamé des solutions immédiates à ces faiblesses. « À quels changements peut-on s’attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Sur quoi travaillent-ils ? Ils doivent faire beaucoup mieux que ça », a-t-il ajouté.

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Le chaos défensif éclipse la remontée tardive de United

Malgré ses critiques virulentes, Keane a reconnu la combativité de l’effectif. « Je pense que nous avons déjà dit qu’il y avait des interrogations autour de cette équipe, mais elle montre un peu de combativité, un peu d’envie et, aussi mauvais qu’ait été ce match sur le plan du football, elle n’a rien lâché jusqu’au bout », a-t-il souligné. « D’un côté, on se dit que c’est terrible d’encaisser quatre buts à domicile, mais ils n’ont rien lâché, donc il faut quand même leur accorder un peu de mérite. »

Keane a toutefois insisté sur la dure réalité des difficultés de l’équipe : « Dans l’ensemble, regarder United, ce sont des montagnes russes. Certains passages étaient vraiment, vraiment mauvais. Défensivement, la façon dont le match a commencé, le début de la seconde période… Mais ils ont trouvé le moyen de prendre un point dans un match où ils semblaient condamnés. C’est encore loin, très loin de suffire pour espérer se rapprocher du milieu de tableau. »

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La déception persiste tandis que la crainte de la relégation grandit

L’attaquant de United Matheus Cunha a résumé l’état d’esprit dans le vestiaire, exprimant sa profonde frustration face aux erreurs répétées de l’équipe. « Tellement fatigué. Je suis tellement déçu », a reconnu Cunha. « Après l’autre soir, nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous encaissons des buts, puis de la nécessité de rester dans le match et de changer notre état d’esprit pour y revenir. Et puis nous l’avons encore fait, nous avons encaissé des buts. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons jouer comme Manchester United et aller de l’avant. »

Ce point arraché au terme d’un match spectaculaire laisse United englué dans la zone de relégation, avec une seule victoire en Premier League depuis le début de la saison. Carrick doit de toute urgence remédier à la fragilité de sa défense et redonner confiance à un effectif fragilisé, faute de quoi les dirigeants du club pourraient bientôt être contraints de procéder à un changement radical sur le banc.