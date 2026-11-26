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Capitaine du Brésil par intérim, Raphinha s’attend à un duel intense face au Japon lors du match amical international de samedi à Singapour. Les deux équipes se retrouvent après leur confrontation en Coupe du monde cet été à Houston, alors que le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu se prépare à disputer les deux derniers matches de son mandat de huit ans.

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Le capitaine par intérim s’attend à un duel intense

Raphinha portera le brassard ainsi que l’emblématique maillot numéro 10 au stade national de Singapour, le capitaine habituel Marquinhos étant absent sur blessure. La sélection asiatique veut prendre sa revanche après sa défaite 2-1 en seizièmes de finale de la Coupe du monde en juin, après avoir mené au score . De son côté, Moriyasu, 58 ans, quitte son poste plus tôt que prévu, car les troubles en Arabie saoudite ont entraîné le report de la Coupe d’Asie du début de l’année 2027 à décembre 2027.

De retour, l’attaquant assume son rôle de leader

De retour dans le groupe après avoir manqué la rencontre de juin au Texas en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits, l’attaquant du FC Barcelone arrive en grande forme : il est le meilleur buteur de Liga cette saison avec 15 buts . Il connaît aussi la menace que représentent des adversaires qui avaient signé une victoire historique 3-2 après avoir été menés lors d’un match amical à Tokyo en octobre dernier , battant pour la première fois les quintuples champions du monde au niveau des sélections A.

Raphinha prévient que le Japon imposera un rude défi tactique alors que le mandat de Hajime Moriyasu touche à sa fin, ce qui promet une rencontre internationale intéressante à Singapour. Si vous ouvrez un nouveau compte au Royaume-Uni pour parier sur le match ou sur les joueurs, la saisie de notre code bonus bet365 vous donne accès à des crédits de pari de bienvenue.

Avant la rencontre de samedi, Raphinha a déclaré : « Pour moi, jouer contre le Japon, c’est comme disputer un match de Coupe du monde. Je m’attends à un match très difficile, compliqué, mais à mes yeux, ces rencontres sont importantes pour voir où nous en sommes et ce que nous pouvons améliorer, non seulement individuellement sur le terrain, mais aussi collectivement. C’est un bon test face à une grande équipe. »

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Ancelotti salue les qualités de son homologue sur le départ

Après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Norvège, le sélectionneur Carlo Ancelotti a emmené un jeune groupe brésilien en Asie pour lancer un nouveau cycle.

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Face aux médias vendredi, l’Italien a déclaré : « [Le Japon] a vraiment bien rivalisé avec nous en Coupe du monde. C’était un match difficile. Celui de demain le sera aussi, car cette équipe est très bien organisée, aussi bien en défense qu’en attaque. Nous avons besoin d’un match disputé pour progresser et donner de l’expérience à nos jeunes joueurs. »

Ancelotti estime également que Moriyasu a les qualités pour entraîner en Europe, alors que son contrat de courte durée avec la Fédération japonaise de football, initialement prévu jusqu’en février 2027, prend fin plus tôt que prévu : « Il a eu le temps de travailler avec la sélection nationale. Il a construit une équipe solide, vraiment très bien organisée. Je pense qu’il a fait du très bon travail et qu’il a toutes les qualités pour entraîner et diriger une équipe partout dans le monde. »

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La succession se prépare avant les derniers matches de mardi

Après la rencontre de samedi, Moriyasu dirigera son dernier match face au Paraguay le mardi 17 novembre, avant de passer le relais à Go Oiwa, sélectionneur national des moins de 23 ans. Son successeur devrait faire ses débuts lors d’un match amical à domicile en mars, avant la Coupe d’Asie reportée, qui se déroulera du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. Le Brésil achèvera lui aussi son calendrier 2026 mardi, face à Singapour, pays hôte.