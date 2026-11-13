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Capitaine par intérim du Brésil, Raphinha s’attend à être mis à rude épreuve face au Japon lors du match amical international prévu samedi à Singapour. Cette revanche de leur confrontation en Coupe du monde, cet été à Houston, intervient alors que le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu se prépare à diriger les deux derniers matches de son mandat de huit ans.

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Le capitaine par intérim s’attend à un rude combat

Raphinha portera à la fois le brassard et le mythique maillot numéro 10 au stade national de Singapour, le capitaine habituel Marquinhos étant écarté sur blessure. La sélection asiatique cherche à prendre sa revanche après sa défaite 2-1 concédée sur le fil après un retournement de situation en seizièmes de finale de la Coupe du monde en juin. De son côté, Moriyasu, 58 ans, quittera son poste plus tôt que prévu, car des troubles en Arabie saoudite ont repoussé la Coupe d’Asie du début de l’année 2027 à décembre 2027.

De retour, l’attaquant endosse son rôle de leader

De retour dans le groupe après avoir manqué la rencontre de juin au Texas en raison d’une blessure à l’ischio-jambier droit, l’attaquant du FC Barcelone arrive en pleine réussite, lui qui est le meilleur buteur de la Liga avec 15 buts cette saison. Il connaît aussi la menace que représentent des adversaires qui avaient signé une victoire historique 3-2 en amical à Tokyo en octobre dernier, après avoir renversé le score, pour battre les quintuples champions du monde au niveau senior pour la première fois.

À la veille du match de samedi, Raphinha a déclaré : « Pour moi, jouer contre le Japon, c’est comme disputer un match de Coupe du monde. Je m’attends à une rencontre très difficile, compliquée, mais à mes yeux, ces matches sont importants pour voir où nous en sommes, ce que nous pouvons améliorer, non seulement individuellement sur le terrain, mais aussi collectivement. C’est un bon test face à une grande équipe. »

Ancelotti salue les qualités de son homologue sur le départ

Après l’élimination de sa propre équipe contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur Carlo Ancelotti a emmené en Asie un jeune groupe de la Seleção pour lancer un nouveau cycle.

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Devant les médias vendredi, l’Italien a déclaré : « [Le Japon] a vraiment bien rivalisé avec nous en Coupe du monde. C’était un match difficile. Celui de demain le sera aussi, car cette équipe est vraiment bien organisée en défense comme en attaque. Nous devons disputer un match compétitif pour progresser et donner de l’expérience à nos jeunes joueurs. »

Ancelotti a également estimé que Moriyasu avait les qualités pour entraîner en Europe, alors que son contrat de courte durée avec la Fédération japonaise de football, initialement prévu jusqu’en février 2027, prendra fin plus tôt que prévu : « Il a eu le temps de travailler avec l’équipe nationale. Il a construit une équipe solide, vraiment bien organisée. Je pense qu’il a fait du très bon travail et qu’il possède toutes les qualités pour entraîner et diriger une équipe n’importe où dans le monde. »

La succession se prépare avant les dernières rencontres de mardi

Après la rencontre de samedi, Moriyasu dirigera son dernier match contre le Paraguay le mardi 17 novembre, avant de passer le relais à Go Oiwa, sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans. Son successeur devrait faire ses débuts lors d’un match amical à domicile en mars, avant la Coupe d’Asie reportée, qui se déroulera du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. Le Brésil bouclera lui aussi son programme de 2026 mardi, face au pays hôte, Singapour.