« C’était mon meilleur match avec la Juve. J’ai réalisé quelques bonnes actions, mais je peux encore faire mieux », a déclaré l’international allemand après avoir inscrit le but de l’égalisation provisoire lors de la victoire 2-1 de la Vieille Dame contre le Celta Vigo. « Les buts me donnent toujours confiance, mais je veux continuer à progresser », a ajouté Woltemade.

Son partenaire d’attaque Randal Kolo Muani a inscrit le but de la victoire à la deuxième minute du temps additionnel. « Quand deux attaquants sont sur le terrain, il est plus difficile pour les défenseurs de nous marquer », a déclaré le joueur prêté par Newcastle United au sujet de son association avec l’ancien joueur de Francfort. « Mais je ne suis pas l’entraîneur (Luciano Spalletti, ndlr), et quelle que soit la décision du coach, ce sera assurément la bonne. »

Pour Woltemade, qui se trouvait au bon endroit après un contrôle de la poitrine manqué de Marcos Alonso, il s’agissait de son deuxième but en Ligue Europa avec les Bianconeri depuis son arrivée cet été. Il n’a toutefois pas réduit au silence ses détracteurs dans la presse italienne, comme le montre l’appréciation de la Gazzetta dello Sport.

« Woltemade essaie de jouer le rôle d’avant-centre avec la même obstination infructueuse qu’un homme d’âge mûr qui tente de remettre son costume de mariage d’il y a vingt ans (et quelques kilos de plus) », a écrit le journal. Son jugement sur le but s’est en revanche révélé particulièrement sobre. Sa frappe serait allée « avec précision dans notre coin ».

Nick Woltemade vivement critiqué après sa dernière apparition en championnat

Woltemade peine toujours à convaincre en Italie. Notamment parce qu’il attend encore son premier but en Serie A, où il n’est toutefois entré en jeu que comme remplaçant jusqu’à présent. Après le match nul 1-1 contre Cagliari ce week-end, Tuttosport s’était montré particulièrement sévère envers l’ancien joueur de Stuttgart. « Bonne chance, Mister Spalletti, pour donner un sens à ce joueur qui ressemble pour l’instant à un corps étranger », pouvait-on lire à propos de sa prestation, notée 5. D’autres titres le qualifiaient de « décourageant », de « complètement à côté de la plaque » et de « cas problématique ».

Le premier but de Woltemade pour la Juve avait été inscrit, lors de sa première et unique titularisation avant le match contre le Celta Vigo, sur penalty contre le NEC Nimègue. Le club turinois ne dispose pas d’option d’achat pour l’attaquant, sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2031.