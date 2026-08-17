Cet article a été publié pour la première fois le 11 août 2026 et a désormais été mis à jour.

« Un peu de vitesse et un peu de dribble en un contre un sont assurément des éléments que nous recherchons », avait déjà révélé le directeur sportif du BVB, Ole Book, au sujet du profil recherché, avant que l’opération avec Said El Mala du 1. FC Cologne ne capote. C’était assez logique, puisqu’il n’y avait jusqu’ici personne dans l’effectif qui incarnait ces qualités. Karim Adeyemi avait en effet été cédé au FC Barcelone.

Le BVB a désormais réagi rapidement à l’échec du transfert d’El Mala et recruté une alternative : Giannis Konstantelias arrive de PAOK, à Thessalonique, pour une indemnité de transfert estimée à environ 30 millions d’euros, bonus compris. Le joueur de 23 ans possède pleinement les qualités évoquées par Book.

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Incroyable saga autour du transfert de Giannis Konstantelias et du VfB Stuttgart

Les points forts de Konstantelias sont sa conduite de balle serrée, son dribble, son excellente technique ainsi que sa bonne vision du jeu entre les lignes. Le Grec est ambidextre, sûr dans ses passes et peut être utilisé avec souplesse comme numéro 10 classique ou sur les ailes.

Le fait que Book ait récemment dû prendre contact avec le PAOK, champion de Grèce 2024, relève presque du miracle. À plusieurs reprises déjà, l’international aux 18 sélections, qui a jusqu’ici disputé 190 matches officiels avec son club formateur, pour 44 buts et 26 passes décisives, a été tout proche d’un départ.

Par exemple au VfB Stuttgart. Mais les Souabes ont vécu il y a tout juste un an une véritable odyssée dans leur tentative de recruter Konstantelias - et ont échoué.

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Le « président au pistolet » du PAOK interdit le transfert de Konstantelias

Mais pas à cause d’une faute de leur part. La raison se nomme Ivan Savvidis, un homme d’affaires russo-grec et président du PAOK depuis bientôt dix ans. Pour rappel : Savvidis est celui qui, en mars 2018, lors d’un match tendu entre le PAOK et l’AEK Athènes, après un but refusé, a fait irruption sur la pelouse, fou de rage, avec un pistolet à la ceinture, pour demander des comptes à l’arbitre. Le championnat grec avait alors été interrompu pendant trois semaines et, quatre ans plus tard, le joueur de 67 ans avait écopé d’une peine de 25 mois avec sursis.

Savvidis ne voulait en aucun cas laisser partir Konstantelias, mais il a ensuite cédé face à la volonté de départ du joueur et à la perspective d’obtenir du VfB les 20 millions d’euros d’indemnité espérés. Mais il n’avait pas compté sur les supporters du PAOK, très émotifs. Ceux-ci sont montés au créneau - et c’est encore un euphémisme - et ont fortement critiqué l’attitude du club, qui voulait laisser partir le meilleur joueur de l’effectif précisément lors de la saison du 100e anniversaire.

C’est ainsi que Konstantelias a reçu, à la porte d’embarquement de l’aéroport d’Amsterdam, peu avant son départ pour Stuttgart, un appel de Savvidis. Le message : transfert annulé, retour immédiat au camp d’entraînement à La Haye. Quelques jours plus tard, Konstantelias et Savvidis affichaient un pouce levé sur une photo et se couvraient mutuellement d’éloges dans des déclarations à l’allure très mise en scène, car Konstantelias avait prolongé son contrat jusqu’en 2029.

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« Comme si l’on regardait Neymar » : Giannis Konstantelias brillait déjà très tôt

Konstantelias a finalement enchaîné avec 14 buts et neuf passes décisives en 40 matches la saison passée. Il semble avoir immédiatement tourné la page de cette saga de transfert et s’est affirmé de plus en plus comme le leader de l’équipe. Le capitaine du PAOK, Dimitris Pelkas, a écrit dans sa story Instagram : « Un petit magicien parmi nous. »

Les transferts avortés, Konstantelias connaît de toute façon cela depuis son plus jeune âge. Trois ans avant de faire ses débuts en septembre 2021 dans une compétition internationale et d’être qualifié dans les médias grecs de « talent de 18 carats », Konstantelias avait effectué un essai au FC Barcelone. Les Catalans avaient proposé 500 000 euros pour celui qui n’avait alors que 15 ans. Le Bayern Munich et Fulham avaient également formulé une offre, tandis que l’Ajax Amsterdam et Chelsea avaient aussi manifesté leur intérêt.

Mais le PAOK est resté inflexible sur un montant à sept chiffres. Personne n’a voulu le payer, et Konstantelias est donc resté au club qu’il avait rejoint en 2013. En provenance du club amateur d’Agia Paraskevi, dans sa ville natale de Volos. Là-bas, il avait déjà suscité une immense admiration étant enfant. Alexandros Malakasiotis, alors directeur de l’académie du club, disait de lui : « Un joueur comme lui n’apparaît pas tous les jours. Même pas tous les 50 ans. Il a des dons uniques. Pour moi, c’est un phénomène. Quand il est en un contre un, c’est comme si l’on regardait Neymar. »

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« Il peut faire des choses magiques » : voici le modèle de Giannis Konstantelias

Le Brésilien avait un jour été désigné par Konstantelias comme « ma plus grande source d’inspiration », car : « Je trouve son style de jeu plus attirant que celui de tous les autres. » Il décrivait le sien comme « créatif, je veux toujours apporter ce petit plus dans le dernier tiers du terrain ».

Il aurait bien failli le faire à Red Bull Salzbourg lors de la saison qui a suivi le titre remporté lors de la dernière journée. Konstantelias avait alors 21 ans et son coéquipier autrichien Stefan Schwab avait dit à son sujet dans les colonnes de kicker : « C’est un type de joueur offensif qui peut en réalité évoluer dans n’importe quel système. Il a une super technique. Il a de la vitesse, il est bon avec le ballon, peut éliminer des joueurs, peut mettre d’autres joueurs en valeur. C’est un joueur exceptionnel, il peut faire des choses magiques. Il a absolument la qualité pour jouer dans un grand championnat. »

Mais, on le devine, le transfert ne s’est pas concrétisé malgré des offres de plusieurs millions en provenance de Salzbourg. Le PAOK n’a laissé partir Konstantelias qu’une seule fois, et encore seulement pour 162 jours. Il a été prêté au club belge de la KAS Eupen lors de la seconde moitié de la saison 2021/22, notamment sous les ordres de l’entraîneur allemand Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias : nouveau départ record du PAOK Salonique

Sur le plan statistique, son passage, avec seulement 157 minutes disputées et aucune titularisation en huit matches joués, n’a rien d’exceptionnel. Mais pour son développement, cette courte expérience à l’étranger a été extrêmement importante. Par la suite, Konstantelias est devenu de plus en plus la révélation du PAOK.

Mais cette fois, il a réussi à franchir le cap vers un grand championnat européen. À Dortmund, Konstantelias va devoir élever son niveau, car il n’occupe plus à lui seul le rôle de star.

En contrepartie, il est devenu le nouveau départ record du club historique grec. Ce classement était auparavant dominé par Stefanos Tzimas, transféré au 1. FC Nuremberg en 2025, pour lequel le PAOK avait encaissé au total près de 22 millions d’euros.

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Scène insolite autour de Giannis Konstantelias à l’aéroport de Dortmund

Le club ne s’est pas séparé de son cadre avec plaisir. Aussi parce qu’il doit désormais gérer des tensions avec ses propres supporters. Car les événements qui ont précédé la signature de Konstantelias au BVB ressemblaient fortement à ceux de l’été dernier.

Une nouvelle fois, une résistance s’est manifestée au sein de la scène des supporters du PAOK, le puissant groupe ultra « Gate 4 » a réclamé dans un communiqué l’annulation du transfert. Les choses sont devenues encore plus bizarres à l’arrivée de Konstantelias à l’aéroport de Dortmund dimanche.

Sous les yeux du public, un prétendu supporter du PAOK l’a interpellé. Cet homme tenait également un téléphone portable dans la main, par lequel d’autres supporters parlaient vraisemblablement pendant environ une minute au milieu de terrain en visioconférence. Mais rien n’y a fait : Konstantelias portera désormais le maillot du Borussia.

Giannis Konstantelias : sa carrière professionnelle en un coup d’œil