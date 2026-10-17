Le président du Barça a porté de graves accusations contre son grand rival madrilène et apporté un soutien sans équivoque à Tebas.

Interrogé sur ce conflit avant le match de championnat du Barça, samedi sur la pelouse du Betis Séville (5-2), Laporta a expliqué aux journalistes combien il était heureux « d’avoir Javier Tebas comme président de LaLiga, lui qui possède l’expérience nécessaire pour traiter de telles questions. Il sait aussi comment contrer ces attaques de Madrid contre LaLiga ».

Laporta en a ensuite remis une couche contre le Real : « On dirait qu’ils veulent tout détruire, qu’ils veulent détruire LaLiga, qu’ils veulent détruire le Comité technique des arbitres. Ils ne sont pas non plus satisfaits de la fédération, ils ne sont satisfaits de rien. »

Et il n’en avait pas terminé. « Heureusement », a poursuivi Laporta, Tebas a « déjà livré mille batailles » et possède « l’expérience nécessaire pour repousser ces attaques, indignes d’un club membre de LaLiga, car ils adoptent une attitude consistant à attaquer sans cesse tout ce qui est fait ».

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Tebas établit un parallèle radical entre le Real et la propagande nazie

Les propos de Laporta avaient été précédés par ce qui constitue peut-être la pire escalade à ce jour dans le conflit entre le Real et la Ligue, incarnée par Tebas. Le club madrilène a réclamé la démission de Tebas après que celui-ci a accusé sur X la chaîne de télévision du club de faire de la propagande à la manière de l’Allemagne nazie.

Tebas avait établi ce parallèle radical après la réaction du Real à la récente expulsion de son attaquant vedette Vinicius Junior et à la sanction qui a suivi.

Comme souvent auparavant, cette réaction avait été extrêmement théâtrale. Ces derniers temps, les principaux acteurs du Real et de Real Madrid TV ont eu recours à plusieurs reprises à une mise en scène les présentant comme des victimes.

Victimes d’une décision arbitrale et victimes d’un complot de la Ligue contre le club. Leur mode opératoire comprend des accusations contre les arbitres, l’arbitrage et la Ligue, avec Tebas à sa tête.

Comment le Real a-t-il justifié sa demande de démission de Tebas ?

Dans le cas présent, le Real a jugé, dans un communiqué, « absolument insupportable et extrêmement grave qu’une personne occupant deux des fonctions comportant le plus de responsabilités dans le football espagnol établisse un parallèle avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club, ses dirigeants et sa chaîne de télévision. Préciser qu’il ne fait pas référence à l’idéologie nazie ne change rien au caractère profondément offensant, moralement répréhensible et institutionnellement inapproprié de ses propos. »

Le club a ensuite exigé la démission immédiate de l’homme de 64 ans de ses fonctions de président de LaLiga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football.

Tebas a réagi avec calme à ces attaques. « En 13 ans, j’ai perdu le compte des fois où les dirigeants du Real Madrid ont réclamé ma démission », a-t-il écrit sur X. Sa fonction exige de « l’indépendance » et non de « garder le silence face aux attaques incessantes, outrancières et offensantes de Real Madrid TV ».