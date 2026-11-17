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La lourde défaite 5-0 subie par les Pays-Bas face à l'Allemagne, lundi soir, lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, a suscité de vives critiques. D'anciens joueurs ont jugé la prestation de l'équipe inacceptable, d'autant que l'adversaire n'a pas, selon eux, affiché un niveau exceptionnel justifiant un tel score.

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Ancienne star de la sélection néerlandaise et de Hambourg, Rafael van der Vaart a durement critiqué son équipe nationale après la rencontre disputée au stade Olympique de Berlin, dans la capitale allemande, lors de son intervention comme consultant sur la chaîne néerlandaise NOS.

Cité par le quotidien allemand Bild, Van der Vaart a lâché, visiblement très agacé : « On aurait dit qu'ils s'étaient tous fait pipi dessus », laissant entendre qu'ils avaient complètement abdiqué, chacun d'eux étant tel un « sac de pommes de terre », et estimant que l'équipe avait été incapable de gérer la pression du match.

Malgré la sévérité de ses critiques envers sa sélection, Van der Vaart n'a pas trouvé que l'Allemagne avait livré une prestation exceptionnelle : « Je pense que l'Allemagne a été plutôt quelconque. Ce n'était certainement pas la meilleure équipe d'Allemagne que nous ayons jamais affrontée, et pourtant on perd 0-5 », avant de conclure : « C'est quelque chose dont on devrait vraiment avoir honte ».

L'ancien international néerlandais s'en est ensuite pris au gardien Bart Verbruggen pour son attitude après le cinquième but, lorsqu'il a rassemblé ses coéquipiers sur la pelouse pour leur parler brièvement, une scène qui n'a pas du tout plu à Van der Vaart.

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À la 77e minute, les joueurs néerlandais se sont regroupés sur le terrain, après que le capitaine Dumfries et le gardien ont appelé leurs coéquipiers à se réunir pour réagir face à cet effondrement.

À propos du gardien, il a déclaré : « Franchement, je ne peux même pas regarder ça. Un gardien qui fait une chose pareille, et je me dis : tu viens d'encaisser cinq buts. On ne peut pas attendre de toi que tu arrêtes tous les ballons, mais tu n'as même pas été près de les arrêter ».

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Ce résultat est le pire des Pays-Bas depuis 67 ans, après avoir encaissé cinq buts face à l'Allemagne. C'est la première fois depuis lors qu'ils subissent une défaite de cette ampleur ou plus lourde, la dernière déroute plus sévère remontant au 21 octobre 1959, lorsqu'ils s'étaient inclinés 0-7 face à la sélection allemande.

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Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations est prévu vendredi prochain. La sélection néerlandaise ne disputera aucun match international avant mars 2027, ce qui laissera au staff technique dirigé par Xavi Hernández et aux joueurs le temps d'analyser les causes de cet effondrement et de trouver des solutions aux problèmes apparus au grand jour face à l'Allemagne.

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