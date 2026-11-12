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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Tim Ursinus
Traduit par

« Comme s’il était le douzième homme des Français » : la prestation cauchemardesque de Gianluigi Donnarumma suscite la consternation et alimente un débat explosif

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Malgré la victoire surprise de l’Italie face à la France (3-1) en Ligue des nations, Gianluigi Donnarumma s’est retrouvé malgré lui au centre de l’attention. Encore une fois.

Le gardien numéro un italien de Manchester City a multiplié les hésitations. L’une d’elles a même eu des conséquences : relativement peu pressé, Donnarumma a envoyé une passe directement dans les pieds de Michael Olise, qui en a profité pour donner l’avantage à son équipe (1-0).

Alors qu’Olise signait une première avec l’équipe de France, il s’agissait déjà, selon Opta, de la 38e erreur manifeste de la carrière du gardien ayant entraîné un but encaissé. Sept d’entre elles ont été commises sous le maillot de la Squadra Azzurra. Mais ce n’était pas la seule action à s’arracher les cheveux.

Donnarumma a failli porter ce triste total à 39 à la 53e minute, lorsqu’il a voulu éviter un corner et a maintenu le ballon en jeu, visiblement à la surprise de la défense italienne, qui n’a pas réagi. Résultat : une énorme occasion pour son coéquipier de Manchester City Rayan Cherki. Le gardien de 27 ans a toutefois réussi, d’un arrêt splendide, à détourner sa frappe d’environ 20 mètres sur le poteau.

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La scène a néanmoins provoqué la stupeur à San Siro, à Milan. Le commentateur de DAZN, Carsten Fuß, n’en revenait pas non plus. « Mais qu’arrive-t-il donc à Donnarumma ? On dirait le douzième homme des Français », s’est-il exclamé.

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Donnarumma a finalement pu remercier ses coéquipiers de champ d’avoir empêché son erreur d’avoir de plus lourdes conséquences. Grâce à un doublé de Pio Esposito (26e, 75e) et à un but de Davide Frattesi (63e), l’Italie a renversé la situation et remporté le match 3-1, malgré un penalty manqué. L’équipe de Roberto Mancini est également passée devant la France au classement et occupe la première place à une journée de la fin, grâce à son avantage dans les confrontations directes avec les Bleus.

Gianluigi Donnarumma : le débat sur les gardiens fait déjà rage en Angleterre

La prestation malheureuse de Donnarumma s’inscrit dans la tendance des dernières semaines. Élu meilleur gardien du monde en 2021 et en 2025, il peine depuis plusieurs semaines à retrouver son niveau. Début novembre, lors de la courte victoire des Skyblues contre le RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions, il a commis une erreur en appréciant mal un centre adressé à Ridle Baku, auteur de l’égalisation provisoire à 1-1. Il a aussi été pris en défaut à deux reprises face à son ancien club, le PSG, il y a environ un mois. Fin octobre, contre Aston Villa, un ballon qu’il aurait pu arrêter lui a également échappé.

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Chez les supporters des Cityzens, sur les réseaux sociaux comme dans la presse anglaise, le débat sur les gardiens fait déjà rage. L’entraîneur Enzo Maresca a reconnu publiquement chacune de ces erreurs, mais refuse de voir un problème au poste de gardien. Donnarumma a, selon lui, assez d’expérience pour gérer la situation actuelle.

« Ce n’est pas inquiétant », a déclaré Maresca après l’erreur contre Leipzig. Le successeur de Pep Guardiola a également écarté l’idée que sa doublure, Geronimo Rulli, puisse le remplacer. Depuis son arrivée cet été, le gardien de 34 ans sait quel rôle lui a été attribué. Maresca a plutôt souligné que le onze de départ de Manchester City, c’était « toujours Gigio + dix joueurs ».

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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