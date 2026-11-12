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Malgré la victoire surprise de l’Italie face à la France (3-1) en Ligue des nations, Gianluigi Donnarumma s’est retrouvé malgré lui au centre de l’attention. Encore une fois.

Le gardien numéro un italien de Manchester City a multiplié les hésitations. L’une d’elles a même eu des conséquences : relativement peu pressé, Donnarumma a envoyé une passe directement dans les pieds de Michael Olise, qui en a profité pour donner l’avantage à son équipe (1-0).

Alors qu’Olise signait une première avec l’équipe de France, il s’agissait déjà, selon Opta, de la 38e erreur manifeste de la carrière du gardien ayant entraîné un but encaissé. Sept d’entre elles ont été commises sous le maillot de la Squadra Azzurra. Mais ce n’était pas la seule action à s’arracher les cheveux.

Donnarumma a failli porter ce triste total à 39 à la 53e minute, lorsqu’il a voulu éviter un corner et a maintenu le ballon en jeu, visiblement à la surprise de la défense italienne, qui n’a pas réagi. Résultat : une énorme occasion pour son coéquipier de Manchester City Rayan Cherki. Le gardien de 27 ans a toutefois réussi, d’un arrêt splendide, à détourner sa frappe d’environ 20 mètres sur le poteau.

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La scène a néanmoins provoqué la stupeur à San Siro, à Milan. Le commentateur de DAZN, Carsten Fuß, n’en revenait pas non plus. « Mais qu’arrive-t-il donc à Donnarumma ? On dirait le douzième homme des Français », s’est-il exclamé.

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Donnarumma a finalement pu remercier ses coéquipiers de champ d’avoir empêché son erreur d’avoir de plus lourdes conséquences. Grâce à un doublé de Pio Esposito (26e, 75e) et à un but de Davide Frattesi (63e), l’Italie a renversé la situation et remporté le match 3-1, malgré un penalty manqué. L’équipe de Roberto Mancini est également passée devant la France au classement et occupe la première place à une journée de la fin, grâce à son avantage dans les confrontations directes avec les Bleus.

Gianluigi Donnarumma : le débat sur les gardiens fait déjà rage en Angleterre

La prestation malheureuse de Donnarumma s’inscrit dans la tendance des dernières semaines. Élu meilleur gardien du monde en 2021 et en 2025, il peine depuis plusieurs semaines à retrouver son niveau. Début novembre, lors de la courte victoire des Skyblues contre le RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions, il a commis une erreur en appréciant mal un centre adressé à Ridle Baku, auteur de l’égalisation provisoire à 1-1. Il a aussi été pris en défaut à deux reprises face à son ancien club, le PSG, il y a environ un mois. Fin octobre, contre Aston Villa, un ballon qu’il aurait pu arrêter lui a également échappé.

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Chez les supporters des Cityzens, sur les réseaux sociaux comme dans la presse anglaise, le débat sur les gardiens fait déjà rage. L’entraîneur Enzo Maresca a reconnu publiquement chacune de ces erreurs, mais refuse de voir un problème au poste de gardien. Donnarumma a, selon lui, assez d’expérience pour gérer la situation actuelle.

« Ce n’est pas inquiétant », a déclaré Maresca après l’erreur contre Leipzig. Le successeur de Pep Guardiola a également écarté l’idée que sa doublure, Geronimo Rulli, puisse le remplacer. Depuis son arrivée cet été, le gardien de 34 ans sait quel rôle lui a été attribué. Maresca a plutôt souligné que le onze de départ de Manchester City, c’était « toujours Gigio + dix joueurs ».