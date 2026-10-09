Mbappé n’a disputé que le premier des quatre matches de Ligue des nations de l’équipe de France. Face à la Turquie, l’attaquant de 27 ans a offert à la France une victoire 1-0, mais il a subi à cette occasion une hyperextension de la capsule postérieure de l’articulation du genou gauche. Il a donc quitté le camp de l’équipe et a poursuivi sa rééducation pendant le reste de la trêve internationale.

Entre-temps, une photo de Mbappé à une fête à Paris avec sa compagne Ester Exposito a cependant fait surface. Mbappé lui-même a également partagé sur Instagram des images à vélo en Suisse, alors que Mourinho l’avait explicitement interdit à ses joueurs peu avant en raison du risque de chute. Le comportement de Mbappé a suscité l’incompréhension de nombreux supporters du Real et, selon certaines informations, aussi de quelques dirigeants.

Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse vendredi, Mourinho a qualifié les débats de « ridicules » et a expliqué, au sujet des images à vélo : « Il se trouvait dans un hôtel composé de petites maisons. Les vélos étaient utilisés pour aller d’un espace commun à l’autre dans un hôtel calme. Et on a l’impression qu’il a fait le Tour de Suisse. »

Jose Mourinho s’adresse aux supporters du Real Madrid

Dans le même temps, Mourinho a assuré que Mbappé jouerait lors du prochain match, samedi soir à 21 heures, contre Villarreal. S’il devait y avoir des sifflets contre Mbappé, ce serait « une victoire pour vous », a déclaré Mourinho en direction des journalistes critiques.

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Il a par ailleurs fait savoir aux supporters : « Être juste, c’est être intelligent. Je promets une chose : si un joueur du Real Madrid ne se comporte pas comme un joueur du Real Madrid, s’il échoue en tant que joueur, s’il ne remplit pas ses devoirs de joueur ou de citoyen, vous ne verrez pas ce joueur sur le banc. Vous ne pourrez pas le siffler. Il sera chez lui. »

Mbappé a réussi un excellent début de saison : lors de ses huit premiers matches officiels, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives. Malgré cela, le Real a déjà connu deux faux pas en Primera Division et compte donc six points de retard au classement sur son grand rival, le FC Barcelone, toujours impeccable.