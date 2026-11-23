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La presse et les consultants anglais ont vivement critiqué Matthijs de Ligt après son retour manqué en championnat lors de la défaite 0-4 de Manchester United contre Liverpool.

À Anfield , l’ ancien défenseur central du Bayern Munich disputait son premier match de Premier League depuis novembre 2025. De Ligt s’était alors blessé au dos, et des contretemps inattendus avaient à plusieurs reprises retardé son retour.

Ce n’est que le 21 octobre, lors du déplacement de United chez Como Calcio en Ligue des champions, qu’il avait retrouvé les terrains après presque une année entière d’absence. Il avait livré une prestation particulièrement malheureuse lors de cette lourde défaite 1-4. Avant le match contre Liverpool, il n’avait joué que deux minutes supplémentaires, lors de la victoire 3-2 contre l’AS Roma.

Le manque de rythme du joueur de 26 ans se voyait encore contre Liverpool. Il lui a fallu moins de huit minutes pour se faire remarquer négativement une première fois. Il a mal jugé un long ballon venu de la moitié de terrain adverse et laissé Alexander Isak filer dans son dos vers son but sans être inquiété.

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Juste avant la surface de réparation, son partenaire en défense centrale Leny Yoro, totalement surpris, n’a trouvé d’autre solution que la faute et a renversé le Suédois par-derrière. L’arbitre Damuel Barrott a immédiatement estimé qu’il avait annihilé une occasion de but et a expulsé le défenseur des Red Devils. C’était le carton rouge le plus précoce de l’histoire de United en championnat. Pour ne rien arranger, Dominik Szoboszlai a transformé directement le coup franc qui a suivi pour ouvrir le score.

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Une scène presque identique s’est produite à la 62e minute. Sur un nouveau long ballon, cette fois de Florian Wirtz, le Néerlandais s’est encore montré à son désavantage et n’a pas réussi à stopper Isak à la course. Il a manqué le ballon sur son tacle et n’a finalement dû son salut qu’au tir hors cadre de l’attaquant suédois.

Getty Images

Qu’a pensé la presse de la prestation de Matthijs de Ligt contre Liverpool ?

Le journal anglais Guradian a commenté la scène avec sarcasme : « De Ligt était un symbole flagrant du désordre. Alors qu’il marquait une fois de plus le vide plutôt qu’Isak, le Suédois a épargné au défenseur central une humiliation supplémentaire en envoyant le ballon largement à côté du but. »

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À l’image de sa prestation particulièrement malheureuse, la dernière intervention de De Ligt n’a pas non plus été une réussite. Sa passe ratée à la 82e minute a été à l’origine du quatrième but de Liverpool, inscrit par Victor Munoz. « C’est vraiment difficile de revenir. C’est comme jouer au football après six pintes. C’est une sensation étrange », a toutefois déclaré Gary Neville, légende de Manchester United, sur Sky Sports pour prendre quelque peu sa défense après le match.

Roy Keane critique sévèrement Manchester United

L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, s’est montré bien plus virulent. L’ex-milieu de terrain n’a pas seulement pris De Ligt pour cible, mais toute l’équipe des Red Devils. « Liverpool aurait dû marquer huit buts. Probablement huit ou neuf : ils ont eu des occasions incroyables. Et tout le monde sort du terrain en disant : “Encaisser quatre buts, ce n’est pas si mal.” Ça me donne envie de jurer. »

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Keane aimerait voir les joueurs de son ancien club montrer « un peu plus de combativité, un peu plus de qualité. Je n’en reviens pas d’entendre des gens qui ont joué pour ce club dire qu’un 4-0, ce n’est pas si mal. Waouh. »

Reste à savoir si De Ligt aura d’autres chances de débuter après son retour cauchemardesque. La réponse pourrait venir mercredi prochain, lorsque l’équipe du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino se déplacera chez le Sporting Lisbonne en Ligue des champions.