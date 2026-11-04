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David Boly, jeune joueur du Paris Saint-Germain, a révélé qu’aborder sa première apparition en Ligue des champions comme un match avec les jeunes l’avait aidé à marquer lors de la large victoire 6-0 contre Villarreal mardi. Le joueur de 17 ans, entré en jeu en fin de match, a parachevé ce succès européen sans appel à l’Estadio de la Ceramica.

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Un jeune remplaçant parachève une victoire écrasante

Le jeune espoir de 17 ans Boly a conclu une prestation d'une efficacité redoutable lors de la 4e journée en Espagne, après que l'entraîneur Luis Enrique a remplacé Desire Doue, Vitinha et Achraf Hakimi à la 74e minute. Servi par Joao Neves, le jeune joueur a débordé sur l'aile avant de déclencher une frappe croisée, déviée dans le but par la jambe d'un défenseur. Lorsqu'il est entré en jeu, plusieurs supporters locaux avaient déjà quitté le stade, après des erreurs défensives qui avaient permis aux visiteurs d'inscrire quatre buts en 17 minutes.

La mentalité acquise au centre de formation apaise le trac des débuts

Au micro de PSG TV après le coup de sifflet final, Boly a expliqué son calme : « Dès que Luis Enrique m'a dit d'aller m'échauffer, je me suis mis dans ma bulle. Puis il m'a dit que j'allais entrer et je lui ai répondu que je ferais ce que je fais toujours, comme avec l'équipe de jeunes : ne pas stresser, simplement jouer mon football. Et ça a payé, parce que Joao Neves m'a donné le ballon, je me suis avancé face au but, j'ai frappé et j'ai vu le ballon entrer. C'était incroyable !

« Tout cela est le fruit de mon travail pendant tant d'années, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours continué à travailler, de plus en plus dur, et je pense que cela a payé. Maintenant, je dois continuer ; j'ai encore une marge de progression. Je suis vraiment heureux et je vais en profiter ce soir et demain.

« Marquer, c'est incroyable, mais faire mes débuts en Ligue des champions dans un match comme celui-là, c'était une sensation incroyable ! Je voudrais remercier tout le monde, à commencer par l'entraîneur qui m'a fait confiance, ainsi que tout le staff qui m'aide depuis le début, depuis que j'ai rejoint l'équipe première l'an dernier. Je suis absolument ravi ! »

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Un début de match fulgurant terrasse les Espagnols

Avant la brève entrée en jeu de Boly en fin de match, Neves a ouvert le score sur un corner à la neuvième minute, après que le gardien Peter Gulacsi a repoussé une tentative de Doue. Maghnes Akliouche a ensuite servi Doue à la 12e minute à la suite d'une mauvaise relance de Gulacsi. Soixante secondes plus tard, Senny Mayulu a profité d'une nouvelle perte de balle, avant qu'Akliouche ne serve Fabian Ruiz à la 17e minute.

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Le gardien des visiteurs, Matvey Safonov, a mis en échec Ayoze Perez et Pape Gueye de part et d'autre de la pause, tandis que Ruiz a signé un doublé cinq minutes après la reprise sur un coup franc de Vitinha.

Les champions en titre en tête du classement européen

Cette victoire écrasante contre l'équipe espagnole permet aux champions d'Europe en titre de compter trois points d'avance en tête du classement de la phase de ligue, avec 12 points, après leurs précédents succès contre le Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2) et Barcelone (4-2).

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Après un début de saison difficile sur la scène nationale, avec deux points pris en trois matches de Ligue 1, dont une défaite 2-1 à domicile contre Monaco, les hommes d'Enrique ont désormais remporté dix matches consécutifs toutes compétitions confondues. Pour leur prochain rendez-vous européen, le 25 novembre, les leaders français accueilleront la Roma, tandis que Villarreal, qui n'a gagné qu'une seule fois, se rendra chez le Slavia Prague.