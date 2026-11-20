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Coup dur pour le Bayern ! Harry Kane, meilleur joueur du monde, et la star Michael Olise se sont blessés lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne et n’ont pas pu continuer. Le diagnostic concernant Kane est accablant.

Après un peu plus d’un quart d’heure lors du match nul contre Cologne , le capitaine de l’équipe d’Angleterre est d’abord resté au sol après un duel avec Joël Schmied. Le joueur de Cologne l’avait touché à la cheville par derrière dans sa propre surface de réparation, tout en jouant également le ballon.

Kane a tenté de continuer à jouer pendant quelques minutes en boitant, mais a fini par devoir quitter le terrain. Tom Bischof est entré à sa place.

Le diagnostic précis de Harry Kane est connu : combien de temps sera-t-il absent ?

« Harry souffre d’une rupture de la syndesmose », a déclaré le directeur sportif Max Eberl, interrogé sur la blessure. « La soirée a été très mauvaise, c’est un coup très dur pour nous », a-t-il ajouté. À la question de savoir combien de temps le lauréat du Ballon d’Or serait absent, Eberl a répondu laconiquement : « Comme Isi. » Autrement dit, comme Ismael Saibari, qui s’est lui aussi rompu la syndesmose avant la trêve internationale et pour qui une absence de trois à quatre mois avait été prévue. Le buteur et passeur décisif du Bayern manquera donc très probablement même une partie importante de la seconde moitié de saison.

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Michael Olise quitte le stade avec des béquilles

Au cours de la première période, Olise s’est lui aussi blessé lors d’un choc avec le défenseur de Cologne Tom Krauß. L’international français a pu terminer la première mi-temps, mais il est resté aux vestiaires après la pause. Le jeune Tim Binder l’a remplacé. Olise a quitté les couloirs de l’Allianz Arena avec des béquilles. Un diagnostic précis est encore attendu, mais l’entraîneur Vincent Kompany espère toujours de bonnes nouvelles. « Oui, mais c’était une mesure de précaution », a-t-il déclaré à Sky lorsqu’il a été interrogé sur les béquilles. « J’espère que Michael ira de nouveau bien à partir de lundi. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où l’on se contente de dire : “Maintenant, Michael manque, maintenant, Harry manque, maintenant, Lucho manque.” Ça va », a-t-il assuré, tentant de rester optimiste.

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Et de poursuivre : « Nous avons d’autres garçons qui doivent porter l’équipe en ce moment. Nous avons besoin de performances incroyables de la part de joueurs qui ne sont peut-être pas encore habitués à subir une telle pression au Bayern. Mais c’est comme ça. Nous allons tous essayer ensemble de tirer le meilleur de cette situation pour nous. Le Bayern le fait régulièrement et nous allons le faire maintenant aussi. »

Jamal Musiala fait son retour, mais peut-il s’en réjouir ?

Après Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz et Alphonso Davies, Kane et Olise sont donc les prochains joueurs offensifs indisponibles pour le Bayern en raison de blessures. Aucun diagnostic précis n’était connu dans un premier temps, mais Olise a quitté le stade avec des béquilles alors que le match était encore en cours.

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Jamal Musiala a certes fait son retour après huit semaines d’absence pour blessure. Entré à la 67e minute, il a failli inscrire le but du 2-1. Mais lui, ou plutôt son niveau de performance, a de nouveau été remis en question par un dirigeant du Bayern. Cette fois, Karl-Heinz Rummenigge a ouvertement évoqué la possibilité de discussions sur le salaire de Musiala si le dribbleur ne retrouvait pas son niveau d’avant . Cela commence à ressembler à une campagne contre Musiala au sein du club le plus titré d’Allemagne.