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Si des sanctions liées au fair-play financier (FPF) entraînaient la relégation de Manchester City hors de la Premier League, certaines de ses stars resteraient-elles pour jouer en Championship ? Dietmar Hamann a répondu à cette question pour GOAL. La Juventus a montré que tous les grands noms ne doivent pas nécessairement partir.

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Des stars étaient restées à la Juventus

La Juventus, après avoir été impliquée dans le scandale des matches truqués du Calciopoli , s'était vu retirer deux titres de Serie A et avait été reléguée en Serie B. Sans surprise, plusieurs figures de premier plan avaient choisi de quitter le club turinois, dont l'énigmatique attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic.

La légende du club Alessandro del Piero avait toutefois accepté de rester, tout comme l'emblématique gardien champion du monde Gianluigi Buffon. Le Ballon d'Or Pavel Nedved était également resté, ainsi que l'attaquant français David Trezeguet et les piliers du club Claudio Marchiso et Giorgio Chiellini.

Aujourd'hui, Manchester City, géant de la Premier League, est accusé d'avoir enfreint les règles du fair-play financier, avec 114 verdicts de culpabilité qui pèsent sur le club . Il a été avancé que City pourrait subir un retrait de points qui rendrait sa relégation hors de la Premier League inévitable .

Les cadres resteraient-ils à Manchester City ?

Un exode massif de joueurs de premier plan serait attendu à l'été 2027 si ces sanctions étaient prononcées, mais plusieurs joueurs importants pourraient accepter de passer un an en EFL. Interrogé sur cette possibilité, l'ancien milieu de City Dietmar Hamann, qui s'exprimait en partenariat avec Lottoland Live Casino, a déclaré à GOAL : « Évidemment, s'ils descendent, ils devront examiner leurs finances, car ils pourraient être interdits de recrutement. Mais il faudra aussi leur laisser une certaine marge de manœuvre, parce qu'ils auront évidemment besoin de joueurs. »

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« Oui, je peux imaginer que quelques joueurs restent. Mais, dans ce cas, comment respecter le fair-play financier ? Certains joueurs toucheront 100 000, 200 000 ou 250 000 livres par semaine et ils n'accepteront pas de jouer en Championship pour moins que cela. »

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« Je me demande simplement comment ils feront. Je pense que s'ils écopent d'une amende et qu'ils descendent, la Premier League ou l'EFL examinera leurs finances de très près. Pouvez-vous imaginer trois, quatre ou cinq joueurs rémunérés 200 000 livres par semaine évoluer en Championship ? Je n'en suis pas certain. »

Des occasions à saisir en Championship

Si certains joueurs confirmés resteraient probablement à l'Etihad, le départ d'autres joueurs libérerait des places dans l'effectif de City et permettrait à d'autres de se révéler.

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Le jeune prodige Cavan Sullivan pourrait être de ceux-là , puisqu'il doit rejoindre l'Angleterre à ses 18 ans, à l'automne 2027. L'ancien international américain Brad Friedel a évoqué auprès de GOAL la possibilité que le jeune talent de Philadelphia Union bénéficie d'une occasion inattendue de se faire un nom dans le football anglais : « Il n'a encore joué aucune seconde dans un grand championnat du monde. Projetons-nous un instant et supposons qu'ils subissent un retrait de points qui les relègue. Jouer en Championship pourrait leur faire énormément de bien, parce qu'il pourrait arriver dans un club où il aurait immédiatement l'occasion de jouer. »

« S'ils sont relégués, regardez ce qui s'est passé dans l'histoire : le meilleur exemple est probablement la Juventus. Quelques-unes de ses icônes sont restées, mais le club a aussi connu beaucoup de changements. »

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« Cela pourrait donc être très bénéfique pour lui, car il pourrait arriver et avoir une réelle chance de jouer. Je pense que tous les joueurs doivent simplement suivre la situation, mais elle ne devient vraiment concrète pour eux que si les sanctions risquent d'affecter leur carrière personnelle. »

Manchester City attend le verdict final et les sanctions

City, qui a toujours clamé son innocence au cours de cette longue affaire de fair-play financier, a fait appel des verdicts rendus jusqu'à présent. Les décisions définitives sont attendues début 2027. Chacun saura alors à quoi s'en tenir.

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City pourrait éviter une descente hors de l'élite anglaise si d'autres sanctions sont prononcées . Dans le cas contraire, l'entraîneur Enzo Maresca et la direction devront élaborer dans l'urgence un projet visant la remontée pour la saison 2027-2028.