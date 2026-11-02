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L’ancien attaquant de l’Égypte Mohamed Aboutrika a critiqué l’entraîneur de Manchester City Enzo Maresca pour son utilisation tactique du jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi. Le consultant s’est interrogé sur la décision du technicien italien de faire jouer le Marocain de 19 ans plus haut sur le terrain lors de la surprenante défaite à domicile contre Brighton (1-0), samedi en Premier League.

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Le jeune milieu remplacé lors de la défaite

Bouaddi affichait sa frustration à l’Etihad Stadium samedi, après avoir été remplacé dès la 55e minute de la défaite de son équipe face à Brighton and Hove Albion lors de la 9e journée. Titulaire pour la cinquième fois de la saison toutes compétitions confondues, l’international marocain aux 10 sélections n’était pas parvenu à peser sur la rencontre avant de céder sa place en début de seconde période. Sa prestation a aussitôt soulevé des questions sur la manière dont le jeune joueur est utilisé à Manchester.

Un consultant s’interroge sur son rôle avancé au milieu

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations à deux reprises avec l’Égypte, en 2006 et 2008, Aboutrika estime que l’adolescent, qui a grandi en admirant le milieu espagnol Andres Iniesta, est bridé par un positionnement plus haut sur le terrain, plutôt que dans son rôle naturel de milieu défensif.

Intervenant en tant que consultant pour beIN Sports MENA, Aboutrika a déclaré : « Faire jouer Ayyoub Bouaddi en numéro 8 ou en numéro 10, c’est comme mettre Messi dans les buts. Son poste, c’est numéro 6. Pourquoi changer son positionnement ? »

Selon l’ancien attaquant, faire évoluer le jeune joueur dans un rôle plus avancé au milieu l’empêche de mettre en valeur ses principales qualités depuis une position plus reculée : récupérer le ballon, distribuer le jeu et progresser balle au pied. Ces qualités avaient valu au Lion de l’Atlas de nombreux éloges lors de la Coupe du monde 2026.

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La recrue record cherche encore sa meilleure forme

Bouaddi a rejoint l’Etihad Stadium l’été dernier dans le cadre d’un transfert qui a brièvement fait de lui le footballeur africain le plus cher de l’histoire, avant que l’attaquant ivoirien Yan Diomande ne dépasse ce montant avec son transfert au Real Madrid.

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Malgré la réputation qui l’accompagnait à son arrivée dans le nord-ouest de l’Angleterre après ses performances en sélection, le joueur de 19 ans n’a pas encore trouvé sa meilleure forme sous les ordres de Maresca. En neuf apparitions toutes compétitions confondues avec le géant de Premier League cette saison, le milieu a délivré deux passes décisives, tout en cherchant encore son meilleur rythme.

Le déplacement à Leipzig, première occasion de réagir

City doit vite tourner la page de sa décevante défaite en championnat samedi et se reconcentrer sur la scène européenne en milieu de semaine. L’effectif de Maresca se rend en Allemagne pour affronter le RB Leipzig lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. City occupe actuellement la 10e place du classement, avec six points pris lors de ses trois premiers matches. Reste à savoir si Bouaddi conservera sa place de titulaire ou retrouvera un rôle plus reculé.