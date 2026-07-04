Comme face au Maroc, Mbappé a de nouveau gravi les marches des tribunes pour saluer une supportrice paraguayenne

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a présenté ses excuses à une supportrice paraguayenne juste avant le coup d’envoi du match France-Paraguay, ce samedi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Ce geste d’apaisement fait suite à un tir accidentel, lors de l’échauffement, alors que les Bleus peaufinaient leurs exercices de frappe en vue de la rencontre.

Lire aussi

Hossam Hassan rejoint un trio historique aux côtés de Wahbi et El-Rakrak

L'Angleterre a recours au Viagra face au Mexique

L’attaquant du Real Madrid a alors grimpé dans les tribunes pour présenter ses excuses à la supportrice et s’assurer qu’elle n’avait rien.

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant se retrouve dans une telle situation : lors de la Coupe du monde 2022, juste avant la demi-finale contre le Maroc, l’un de ses tirs avait déjà frappé un supporter français en tribune, ce qui l’avait poussé à monter s’excuser et prendre de ses nouvelles, comme le rapportait alors la chaîne RMC.

Avec déjà six buts au compteur dans l’édition 2026, il abordera face au Paraguay son 19e match en Coupe du monde, toujours en lice pour conserver son titre de meilleur buteur conquis en 2022.

Les Bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après leur large victoire (3-0) contre la Suède au tour précédent.