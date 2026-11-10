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Le Bayern Munich suit apparemment Nicolo Tresoldi de près. L’attaquant international allemand Espoirs pourrait-il faire l’objet d’un transfert spectaculaire cet été ?

Selon la tz et le Münchner Merkur, le club le plus titré d’Allemagne aurait déjà envoyé à plusieurs reprises des recruteurs en Belgique pour observer Tresoldi de plus près au Club Bruges. Bien que Harry Kane ait tout récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, Tresoldi serait considéré comme une potentielle « deuxième arme » à la pointe de l’attaque aux côtés de l’exceptionnel joueur anglais.

Tresoldi est sous contrat avec Bruges jusqu’en 2029. Compte tenu de ses performances remarquables en Jupiler Pro League belge (huit buts en onze matches) et surtout en Ligue des champions, où il compte déjà cinq buts en quatre matches (dont un triplé historique contre l’Inter Milan), le Bayern est toutefois loin d’être le seul grand club à envisager de recruter le joueur de 22 ans.

L’AC Milan est-il le club dont rêve Nicolo Tresoldi ?

Déjà l’été dernier, la liste des clubs intéressés aurait été aussi prestigieuse que longue. Tresoldi a tour à tour été associé au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid, tandis que le Borussia Dortmund a lui aussi été régulièrement cité comme destination possible.

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Mais Tresoldi lui-même aurait une tout autre préférence s’il décidait, l’été prochain, de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant un club européen de premier plan sur le papier. « Il est tombé amoureux de Kaká, Inzaghi et Pato, et il était impossible de l’en dissuader », a récemment déclaré son père Emmanuele à la Gazzetta dello Sport, avant d’insister : « Son rêve est de porter le maillot de l’AC Milan. » C’est notamment pour cette raison que Milan aurait déjà fait du transfert de l’attaquant convoité « une affaire au plus haut niveau ».

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Les Rossoneri ne traversent toutefois pas vraiment l’une des périodes les plus fastes de leur histoire autrefois si glorieuse. Cette saison, Milan ne joue pas la Ligue des champions, mais la Ligue Europa, deuxième compétition européenne dans la hiérarchie. Lors de la saison 2024-2025, les Milanais avaient été éliminés par le Feyenoord Rotterdam dès les barrages de la Ligue des champions, après la phase de ligue. Leur dernier titre de champion remonte à 2022 ; depuis, leur grand rival, l’Inter, domine le football de clubs italien.

Getty Images

Un transfert de Tresoldi au Bayern Munich aurait-il vraiment du sens ?

Le Bayern Munich jouit du même statut en Allemagne. Les Munichois ont en outre atteint deux fois les demi-finales de la Ligue des champions au cours des trois dernières années et figurent encore cette année parmi les grands prétendants au titre. Mais sur le papier, le club le plus titré d’Allemagne est déjà particulièrement bien pourvu en attaque, notamment dans l’axe.

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C’est aussi pour cette raison que, l’été prochain, la priorité en matière de recrutement devrait plutôt être de trouver une solution de rechange fiable à Luis Diaz sur l’aile gauche. L’effectif munichois manque néanmoins d’un véritable numéro neuf en plus de Kane. L’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl avaient toutefois souligné, dès la fin du dernier mercato estival, qu’ils disposaient avec la nouvelle recrue Ismael Saibari et Serge Gnabry de solutions adaptées si Kane ne pouvait pas jouer.

Quand l’Anglais est en forme, il est de toute façon irremplaçable pour les Munichois, et pas seulement, comme chacun le sait, pour ses qualités de finisseur et de buteur, mais aussi pour sa capacité à lancer le jeu depuis une position reculée et à délivrer des passes décisives (dix en 15 matches cette saison). Dans ce contexte, et sachant que Kane n’a manqué que sept matches officiels sur blessure en trois ans depuis son arrivée à Munich, Tresoldi devrait y réfléchir à plus de deux fois avant de rejoindre le Bayern, si celui-ci manifeste un intérêt.

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Compte tenu de son âge et de la suite de sa progression, Tresoldi a avant tout besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Un départ du championnat belge aurait donc du sens, mais pas pour le Bayern Munich, où Kane devrait rester titulaire devant lui dans la plupart des matches et où la concurrence est également très forte aux autres postes offensifs.

De son côté, le Bayern aurait lui aussi de quoi s’interroger sur l’intérêt de s’engager dans d’intenses négociations pour ce transfert. Bruges ne devrait guère céder à bas prix Tresoldi, qui totalise jusqu’ici 37 buts et dix passes décisives en 75 matches. La tz et le Münchner Merkur évoquent une indemnité réclamée comprise entre 40 et 50 millions d’euros.

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Selon le quotidien belge Het Nieuwsblad, un départ dès cet hiver serait de toute façon totalement exclu. Tresoldi serait « intransférable » au tournant de l’année et le nombre comme l’importance des offres reçues pour le Germano-Italien seraient « totalement sans importance ». L’été prochain, la situation pourrait toutefois être bien différente.

Getty Images

Tresoldi jouera-t-il pour l’Allemagne ou pour l’Italie ?

Les mois à venir devraient de toute façon être mouvementés pour Tresoldi. Le joueur de 22 ans, qui n’a quitté Hanovre 96 pour Bruges qu’en juillet 2025, contre une somme estimée à 7,5 millions d’euros, veut d’abord tenter de remporter le Championnat d’Europe en Serbie et en Albanie avec l’équipe d’Allemagne Espoirs. Il devrait ensuite devoir prendre une décision sur son avenir en club, mais aussi choisir une sélection nationale.

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Tresoldi est né à Cagliari avant d’arriver en Allemagne avec ses parents à l’adolescence, pour des raisons professionnelles. Il peut ainsi jouer pour l’Italie et l’Allemagne, mais aussi, à l’avenir, pour l’Argentine, pays d’origine de sa mère. Tout porte néanmoins à croire que la fédération allemande et la fédération italienne se disputeront ses services.

À ce sujet, le sélectionneur Roberto Mancini a récemment confirmé que lui-même et le directeur technique Claudio Ranieri courtisaient activement Tresoldi. « J’ai parlé avec Tresoldi, et Ranieri lui a parlé lui aussi », a déclaré Mancini, avant de préciser : « Je pense qu’il doit ressentir l’envie de jouer pour l’Italie. Il est né en Italie, tout comme son père, qui a été champion d’Europe avec les Espoirs. Je crois qu’il est possible qu’il choisisse les Azzurri. » Mancini a ajouté : « Il sait qu’il peut être un joueur important pour nous. »

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Le sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp s’est lui aussi déjà entretenu à plusieurs reprises avec Tresoldi, qui a récemment repoussé sa décision. « Mon cœur est partagé à peu près à 50-50 entre l’Italie et l’Allemagne », a déclaré l’attaquant en septembre. Tresoldi souhaite continuer à jouer pour la sélection allemande Espoirs jusqu’à l’Euro Espoirs de l’été 2027 ; il ne devrait prendre sa décision définitive qu’ensuite.