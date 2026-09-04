Il y a à peine deux ans, Robert Andrich s’était fait remarquer de tous les fans de football en Allemagne : lors de l’Euro à domicile, il figurait, de manière assez surprenante, dans le onze de départ à chaque match de l’équipe alors dirigée par Julian Nagelsmann, et se distinguait visuellement avec ses cheveux roses, mais aussi sportivement par son impact sans concession dans les duels. Il couvrait les artistes et distributeurs de ballons Toni Kroos et Ilkay Gündogan, avant d’échouer de manière dramatique avec l’équipe d’Allemagne en quart de finale face à l’Espagne, future championne d’Europe.









Entre-temps, Andrich n’a plus la cote en sélection, et Nagelsmann ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde de cet été. Et en club aussi, ses perspectives s’assombrissaient de plus en plus : après la saison précédente décevante, au cours de laquelle le Bayer avait manqué la Ligue des champions en terminant sixième, un nouvel entraîneur, Carles Martinez, a pris les commandes sur les bords du Rhin. Et l’Espagnol a rapidement fait comprendre qu’il ne comptait pas sur Andrich.

À la mi-août, il lui a retiré le brassard de capitaine pour le confier à Edmond Tapsoba. « À l’heure actuelle, sur ce poste au milieu de terrain, il occupe d’abord plutôt un rôle secondaire », a déclaré Martinez, avant d’ajouter : « Au moins, il sait désormais à quoi s’en tenir. Cela lui permet de se préparer à ce qui pourrait être le mieux pour lui et le mieux pour nous. » Ce qui serait le mieux pour toutes les parties du point de vue de l’entraîneur, cela semblait alors clair pour tout le monde : une séparation.

La situation d’Andrich rappelle celle de Leon Goretzka au FC Bayern Munich, à qui l’entraîneur Vincent Kompany et les autres dirigeants du FCB n’avaient également présenté, à l’été 2024, que la perspective du banc afin de le pousser vers la sortie.

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Après la destitution d’Andrich en tant que capitaine est venue la première intervention de sa femme Alicia, qui avait bien sûr appris la rétrogradation de son mari et n’a posté qu’une seule phrase – en espagnol, de façon appropriée, afin que des entraîneurs comme Carles Martinez puissent eux aussi la comprendre sans problème : « Karma s’en chargera. » Par la suite, elle a nié sur les réseaux sociaux que ce soit de ce sujet qu’il s’agissait, mais cela n’a fait que rendre précisément ce sujet encore plus important.

Le dossier Andrich ne se concrétise ni à Francfort ni à Leipzig

Robert Andrich ne voulait pas davantage s’accommoder de ce nouveau rôle secondaire que, sans doute, sa femme, si bien que, selon certaines informations, des clubs de Bundesliga comme l’Eintracht Francfort et le RB Leipzig ont flairé leur chance et pris des renseignements sur le joueur de 31 ans. Mais le dossier n’était toujours pas devenu vraiment concret avant le week-end dernier, si bien que la conférence de presse de Carles Martinez avant l’ouverture de la Bundesliga à Elversberg pouvait offrir un nouveau sujet de discussion.

Interrogé sur le fait de savoir s’il avait parlé avec Andrich de son rôle pour la saison, l’entraîneur a répondu dans un anglais hésitant : « Honnêtement, je ne lui parle pas. » Un rôle secondaire en perspective et aucun lien direct avec le coach : vendredi dernier encore, tout pointait vers un départ rapide d’Andrich.

Puis est venu le début de saison du Bayer en Bundesliga à Elversberg, où les visiteurs étaient déjà menés 0-2 après même pas dix minutes sur la route d’une défaite 3-2. Cela a donné lieu à la deuxième intervention d’Alicia Andrich : elle a liké le post « Petkov entre dans l’histoire : premier but en BL pour Elversberg » publié par le kicker, avant de retirer son like quelques heures plus tard. Sans Andrich, resté 90 minutes sur le banc, les Leverkusenois ont connu un après-midi catastrophique chez le promu – et cela a apparemment plu à sa femme, au moins brièvement.

Robert Andrich va-t-il de nouveau être utile au Bayer ?

La question de savoir si cette défaite décevante a été à l’origine du revirement opéré peu après par les dirigeants de Leverkusen concernant Andrich restera sans réponse, mais c’est l’hypothèse la plus probable. De plus, avec Exequiel Palacios, un joueur du milieu défensif du Bayer avait rejoint le promu de Premier League Ipswich. Comme Kennet Eichhorn, autre candidat dans l’axe, est indisponible pour une longue durée et qu’Equi Fernandez n’a pas réussi à Elversberg à enchaîner après sa solide préparation, Robert Andrich s’est soudainement retrouvé de nouveau demandé. « Il est ici. C’est un leader de notre équipe », a déclaré Carles Martinez après la défaite. Et soudain, « leader » sonnait très différemment de « rôle secondaire ».

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L’entraîneur a toutefois également précisé qu’il avait mal formulé son commentaire affirmant qu’il ne parlait pas avec Andrich : « Oui, j’ai dit que je ne parlais pas avec Robert. La phrase aurait dû être formulée ainsi : je n’avais pas encore reparlé avec lui après le départ d’Exequiel Palacios », a-t-il clarifié samedi. Après ce rétropédalage verbal, le kicker a annoncé lundi que Robert Andrich, après un spectaculaire retournement de situation, ne quitterait finalement pas le club et resterait au Bayer.

Reste à savoir si, comme l’avait annoncé Alicia Andrich, le fameux karma tant cité a déclenché ce changement d’avis. Dans le football, beaucoup de choses peuvent aller très vite – et Robert Andrich pourrait bien en fournir la prochaine preuve. Pour rappel, Leon Goretzka s’était de nouveau imposé au premier plan à la fin de l’automne 2024, après quelques mois sur le banc au FC Bayern. La saison dernière, il était ensuite redevenu soudainement un titulaire au FCB, avant de rejoindre Aston Villa – deux ans après avoir déjà été, comme Robert Andrich aujourd’hui, verbalement poussé vers la sortie.