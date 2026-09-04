Il y a tout juste deux ans, Robert Andrich avait attiré l’attention de tous les fans de football en Allemagne : lors de l’Euro à domicile, il figurait, de manière assez surprenante, dans le onze de départ à chaque match de l’équipe alors entraînée par Julian Nagelsmann et se distinguait visuellement par ses cheveux roses et sportivement par son intransigeance dans les duels. Il couvrait les artistes et distributeurs de ballons Toni Kroos et Ilkay Gündogan, avant que l’équipe d’Allemagne n’échoue de manière dramatique en quart de finale face à l’Espagne, futur champion d’Europe.

Depuis, Andrich n’est plus sollicité en sélection, et Nagelsmann ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde de cet été. Et en club aussi, ses perspectives s’assombrissaient de plus en plus : après la décevante saison précédente, au cours de laquelle le Bayer a manqué la Ligue des champions en terminant sixième, un nouvel entraîneur, Carles Martinez, a pris les commandes sur les bords du Rhin. Et l’Espagnol a rapidement fait comprendre qu’il ne comptait pas sur Andrich.

Il lui a retiré le brassard de capitaine à la mi-août pour le confier à Edmond Tapsoba. « À l’heure actuelle, à ce poste au milieu de terrain, il occupe plutôt un rôle secondaire dans un premier temps », a déclaré Martinez, avant d’ajouter : « Au moins, il sait désormais à quoi s’en tenir. Il peut ainsi se préparer à ce qui pourrait être le mieux pour lui et le mieux pour nous. » Ce qui serait le mieux pour toutes les parties du point de vue de l’entraîneur semblait alors clair pour tout le monde : une séparation.

La situation d’Andrich rappelle celle de Leon Goretzka, autrefois au Bayern Munich, à qui l’entraîneur Vincent Kompany et les autres dirigeants du FCB n’avaient également présenté, à l’été 2024, que la perspective du banc de touche afin de le pousser vers un départ.

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Après la destitution d’Andrich de son rôle de capitaine est venue la première prise de parole de sa femme Alicia, qui avait bien sûr pris connaissance de la rétrogradation de son mari et n’a posté qu’une seule phrase – de manière appropriée en espagnol, afin que des entraîneurs comme Carles Martinez puissent eux aussi la comprendre sans problème : « Karma s’en chargera. » Elle a ensuite nié sur les réseaux sociaux que cela visait ce sujet, mais cela n’a fait que rendre précisément ce sujet encore plus important.

Le dossier Andrich ne se concrétise pas davantage avec Francfort et Leipzig

Robert Andrich ne voulait pas davantage s’accommoder de ce nouveau rôle secondaire que, visiblement, sa femme, si bien que, selon certaines informations, des clubs de Bundesliga comme l’Eintracht Francfort et le RB Leipzig ont cru déceler leur chance et se sont renseignés sur le joueur de 31 ans. Mais avant le week-end dernier, le dossier n’était encore devenu vraiment concret, de sorte que la conférence de presse de Carles Martinez avant l’ouverture de la Bundesliga à Elversberg a pu alimenter de nouvelles discussions.

À la question de savoir si l’entraîneur avait parlé avec Andrich de son rôle pour la saison, il a répondu dans un anglais hésitant : « Honnêtement, je ne lui parle pas. » Un rôle secondaire en perspective et aucun lien direct avec le coach : vendredi dernier encore, tout indiquait un départ rapide d’Andrich.

Mais ensuite est arrivé le début de saison du Bayer en Bundesliga à Elversberg, où les visiteurs étaient déjà menés 0-2 après moins de dix minutes sur la route d’une défaite 3-2. S’en est suivie la deuxième intervention d’Alicia Andrich : elle a liké le post « Petkov entre dans l’histoire : premier but en BL pour Elversberg » du kicker, avant de retirer ce like quelques heures plus tard. Sans Andrich, resté 90 minutes sur le banc, les Leverkusenois ont vécu un après-midi catastrophique chez le promu – et cela a apparemment plu à sa femme, du moins brièvement.

Robert Andrich est-il de nouveau nécessaire au Bayer ?

La question de savoir si cette décevante défaite a été à l’origine du revirement que les dirigeants de Leverkusen ont opéré peu après au sujet d’Andrich restera sans réponse, mais tout porte à le croire. En outre, Exequiel Palacios, un joueur du milieu défensif du Bayer, avait rejoint le promu de Premier League Ipswich. Et comme Kennet Eichhorn, autre candidat pour l’axe, est indisponible pour une longue durée et qu’Equi Fernandez n’a pas réussi à prolonger à Elversberg sa solide préparation, Robert Andrich s’est soudainement retrouvé de nouveau sollicité. « Il est ici. C’est un leader de notre équipe », a déclaré Carles Martinez après la défaite. Et soudain, « leader » sonnait très différemment de « rôle secondaire ».

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L’entraîneur a toutefois aussi précisé qu’il avait mal formulé son commentaire selon lequel il ne parlait pas à Andrich : « Oui, j’ai dit que je ne parlais pas à Robert. La phrase aurait dû être la suivante : je n’ai pas encore reparlé avec lui après le départ d’Exequiel Palacios », a-t-il clarifié samedi. Après cette marche arrière verbale, le kicker a ensuite annoncé lundi que, après un spectaculaire revirement, Robert Andrich ne quitterait finalement pas le club mais resterait au Bayer.

Reste à savoir si, comme l’avait annoncé Alicia Andrich, le karma tant évoqué a déclenché ce changement de cap. Dans le football, beaucoup de choses peuvent changer très vite – et Robert Andrich pourrait en apporter la prochaine preuve. Pour rappel, après quelques mois passés sur le banc du Bayern Munich, Leon Goretzka est revenu sur le devant de la scène à la fin de l’automne 2024. La saison dernière, il était alors soudainement redevenu un titulaire du FCB, avant de rejoindre Aston Villa – deux ans après avoir, comme Robert Andrich aujourd’hui, déjà été verbalement poussé vers la sortie.