Pour exploiter pleinement l’énorme potentiel offensif des Merengue, le technicien star portugais prévoirait visiblement à Bernabéu une renaissance du légendaire jeu de transition d’autrefois. Selon les informations du quotidien sportif espagnol, la priorité particulière du projet de Mourinho est d’exploiter le jeu de combinaison efficace que Güler avait déjà développé avec Kylian Mbappé au début de la saison passée.

La réflexion tactique derrière cette mesure suit un schéma éprouvé : chez les Madrilènes, Mbappé occupe exactement le même rôle que celui qu’assumait autrefois Cristiano Ronaldo. De son côté, Güler, 21 ans, est considéré en interne comme le profil idéal pour reproduire les tâches qu’Özil maîtrisait brillamment lors de son règne de trois ans sous le maillot blanc.

La comparaison entre les deux techniciens n’a rien de nouveau et circule déjà dans les médias espagnols depuis le transfert de Güler de Fenerbahçe à Madrid pour 30 millions d’euros à l’été 2023. Au-delà de leurs racines turques communes, les deux joueurs brillent par un jeu de passes progressif, une vision du jeu remarquable dans les petits espaces, ainsi que par la capacité à déséquilibrer des défenses regroupées grâce à la passe décisive.

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Comment José Mourinho compte-t-il utiliser Arda Güler au Real Madrid ?

Le fait que ce soit justement Mourinho qui assume de nouveau la responsabilité sur le banc colle aux spéculations. Après tout, c’est bien le technicien de 63 ans qui, lors de son premier passage au Real, a tiré le meilleur d’Özil.

Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, la progression de Güler n’a nullement stagné, mais une place durable de titulaire lui a jusqu’ici été refusée dans un effectif au niveau relevé. Son temps de jeu s’est réparti de manière variable entre l’aile droite, le demi-espace droit ainsi que des tâches occasionnelles dans la relance basse, une situation qui a au moins permis de démontrer sa capacité d’adaptation tactique.

Mourinho veut désormais tirer le maximum d’un joueur de ce type, particulièrement fort dans le jeu de combinaison et la créativité. Reste à savoir si l’entraîneur en chef, qui travaille actuellement de manière intensive sur la structure de l’effectif, a déjà acté ce plan en interne : Mundo Deportivo ne le précise pas.

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Le plan de Mourinho avec Arda Güler : « Mesut Özil 2.0 »

Le projet est favorisé par le calendrier de la préparation estivale. En raison de l’élimination précoce de la sélection turque lors de la Coupe du monde, Güler revient sans la charge d’une longue série de matches internationaux. Mourinho bénéficie ainsi de la rare opportunité de travailler avec continuité avec le milieu de terrain sur le terrain d’entraînement pendant l’été, avant le début des compétitions officielles.

Güler a donc l’occasion de s’imposer durablement pour un rôle principal clairement défini dans le système. Pour Mourinho, en revanche, la préparation constitue une phase de test afin de déterminer si ce plan avec un rôle à la « Mesut Özil 2.0 », comme l’appelle le journal, apporte réellement les résultats souhaités. En tout cas, Güler a déjà laissé entrevoir par le passé qu’il possédait les dispositions techniques pour cela.