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Cesc Fabregas Martin Baturina - Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images

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Côme sans limites : le rêve est de monter sur le toit de l’Europe, les bookies « poussent » vers un triomphe en Ligue des champions

Como

Le Como ne se fixe aucune limite et, après avoir décroché sa toute première qualification historique en Ligue des champions, rêve déjà de s’installer sur le toit de l’Europe. Le « système Como » a déjà fait école, avec un mélange de talent, d’ambition, de compétence et de lourds investissements. Et les résultats sont arrivés tout de suite : dès sa deuxième année après son retour en Serie A, le club a décroché la quatrième place, une progression exponentielle qui permet d’envisager l’avenir avec confiance ; au point que les analystes paris de Sisal proposent une cote de 40,00 pour une victoire en Ligue des champions d’ici 2030.


Un objectif qui aurait tout du retentissant, mais s’il y a bien une chose que Como a enseignée, c’est que les rêves n’ont pas de limites, à condition d’être cultivés pas à pas. Voilà pourquoi, à plus court terme, l’objectif est encore de grimper au classement en Serie A : sur 888sport, le titre de champion d’Italie du club lombard la saison prochaine est proposé à 29 fois la mise ; une cote d’outsider mais résolument stimulante pour une équipe qui, pour la première fois, devra aussi gérer son engagement européen. Un nouveau défi que Como est prêt à relever

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