Le Como ne se fixe aucune limite et, après avoir décroché sa toute première qualification historique en Ligue des champions, rêve déjà de s’installer sur le toit de l’Europe. Le « système Como » a déjà fait école, avec un mélange de talent, d’ambition, de compétence et de lourds investissements. Et les résultats sont arrivés tout de suite : dès sa deuxième année après son retour en Serie A, le club a décroché la quatrième place, une progression exponentielle qui permet d’envisager l’avenir avec confiance ; au point que les analystes paris de Sisal proposent une cote de 40,00 pour une victoire en Ligue des champions d’ici 2030.





Un objectif qui aurait tout du retentissant, mais s’il y a bien une chose que Como a enseignée, c’est que les rêves n’ont pas de limites, à condition d’être cultivés pas à pas. Voilà pourquoi, à plus court terme, l’objectif est encore de grimper au classement en Serie A : sur 888sport, le titre de champion d’Italie du club lombard la saison prochaine est proposé à 29 fois la mise ; une cote d’outsider mais résolument stimulante pour une équipe qui, pour la première fois, devra aussi gérer son engagement européen. Un nouveau défi que Como est prêt à relever