Côme répond aux convoitises des grands d'Europe et clarifie la vérité sur un retour de Paz à Madrid

Carlalberto Ludi, le directeur sportif du club italien de Côme, a assuré que le prometteur Argentin Nico Paz reste un joueur de son club à 100 % pour le moment, tout en reconnaissant l'existence d'une option de rachat en faveur de son ancien club, le Real Madrid, à l'avenir.

Les déclarations de Ludi viennent trancher la polémique soulevée autour de l'avenir du talent argentin. Paz est en effet l'une des grandes vedettes de la Ligue des champions cette saison, après avoir inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 4 matches, dont deux buts marqués et une passe décisive lors de la victoire historique de Côme face à Manchester United (4-1).

Le niveau exceptionnel du jeune joueur a attiré l'intérêt des géants de la Premier League anglaise, tels que Chelsea, Manchester United et Arsenal, au moment où le Real Madrid dispose d'une option pour le récupérer à l'horizon 2027.

Ludi a réagi aux rumeurs récurrentes en déclarant, selon les propos rapportés par le site « Tutto Mercato » : « Je me mets à la place des supporters de Côme. Chaque novembre et chaque mars, et je ne sais pas si cette spéculation est médiatique ou pour d'autres raisons, les rapports sortent pour affirmer que le Real Madrid ramène tous les joueurs à la maison. Cette année, on parle de Jacobo Ramón, et au cours des deux prochaines saisons, on parlera de Nico Paz. »

Le Real Madrid avait activé la clause de rachat dans le contrat de Paz l'été dernier, avant que Côme ne le recrute définitivement pour environ 60 millions d'euros. Le nouvel accord prévoyait que le club madrilène conserve une autre option de rachat estimée à 80 millions d'euros, valable uniquement à l'été 2027.

Le directeur sportif de Côme a précisé les détails de l'accord en déclarant : « La vérité, c'est que nous avons conclu une excellente opération l'été dernier. Nico Paz est un joueur de Côme à 100 %. Mais le Real Madrid conserve le droit de le racheter jusqu'à une date précise et dans le cadre de la fenêtre des transferts, ce qui est tout à fait normal dans ce type de contrats. »

Ludi a insisté sur le fait que le départ du joueur vers le Real ne diminuerait en rien le succès de l'expérience de Côme avec lui, soulignant les excellentes relations avec la direction du club espagnol : « Même si cela se produit, ce sera une vente qui récompensera notre travail et profitera grandement au club. Nous saurons gérer la situation au cours de la saison comme nous l'avons toujours fait ces dernières années, grâce à la formidable relation qui nous unit à Madrid. Pour l'instant, nous devons profiter du joueur, car il représente véritablement un talent incroyable. »