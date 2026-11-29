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Côme a signé une troisième victoire consécutive en Serie A face à la Juventus, toujours sans encaisser de but et sur un score cumulé de 7-0. L’équipe de Cesc Fabregas a battu celle de Luciano Spalletti 3-0 au stade Giuseppe-Sinigaglia pour grimper à la quatrième place, avec huit points d’avance sur la Juventus.

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Le match a basculé après cinq minutes , lorsque Randal Kolo Muani a été expulsé pour un geste violent sur Alex Valle. Dès lors, Côme a eu 75 % de possession, réussi 696 passes contre 195 pour la Juventus et tenté 18 tirs contre six. Faire céder un bloc bas à dix a toutefois été une autre affaire. Côme n’a marqué qu’en fin de temps additionnel de la première période, et deux de ses trois buts sont venus de coups de pied arrêtés.

Le dispositif tactique de Côme

Fabregas a aligné un 4-2-3-1, avec Maximo Perrone et Luis Milla au milieu derrière Lucas Da Cunha, Nico Paz et Martin Baturina, et Tasos Douvikas en pointe. Une fois la Juventus réduite à dix, la relance de Côme est partie de ses défenseurs centraux. Jacobo Ramon et Trevoh Chalobah ont passé une grande partie de la soirée près de la ligne médiane. Ramon a touché 122 ballons et réussi 100 passes, plus que tout autre joueur sur le terrain, tandis que Chalobah a réussi 80 de ses 82 passes. Perrone est resté en retrait dans un rôle de sentinelle, avec 84 passes réussies, tandis que les deux latéraux montaient. Côme a conservé cette organisation même après les sorties sur blessure de Milla et Valle avant la pause.

Le côté droit a été le plus sollicité par Côme. Yan Couto a touché 99 ballons au poste de latéral droit, Da Cunha est resté excentré devant lui et Paz a glissé vers l’axe droit depuis son poste de numéro 10. Ce dernier a terminé avec cinq tirs et forcé Guglielmo Vicario à intervenir aux 14e et 38e minutes. À gauche, Baturina a été le principal créateur, à l’origine de quatre occasions, plus que tout autre joueur du match.

La difficulté était de transformer cette maîtrise en occasions franches. Face à une Juventus regroupée dans sa surface, Côme a tenté 38 centres, dont seulement neuf ont trouvé un coéquipier, tandis que les visiteurs ont effectué 32 dégagements. Faute de pouvoir passer dans l’axe, Côme a tiré de loin. Sept de ses 11 tirs en première période sont partis de l’extérieur de la surface et, à la pause, la Juventus à dix affichait même un total de buts attendus (xG) supérieur, 0,57 contre 0,53.

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Le dispositif tactique de la Juventus

La Juventus était annoncée en 3-5-2, avec Kolo Muani et Nick Woltemade devant. Après le carton rouge, les positions moyennes de ses joueurs dessinent toutefois deux lignes de quatre très basses. Pierre Kalulu occupait le côté droit de la défense, Bremer et Jhon Lucumi l’axe, et Zeki Celik le côté gauche. Weston McKennie, Pape Matar Sarr, Teun Koopmeiners et Andrea Cambiaso évoluaient devant eux, avec Woltemade seul en pointe. La ligne du milieu s’éloignait rarement de la défense et, en plus de ses 32 dégagements, la Juventus a réalisé 16 tacles et 10 interceptions.

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Avec si peu de joueurs devant, ressortir le ballon était presque impossible. La Juventus a joué long à 42 reprises, mais seuls 15 de ces ballons ont trouvé un coéquipier. Elle n’a réussi que 77 % de ses passes au total. Ses meilleures séquences sont venues de la gauche, d’où sont parties 45 % de ses attaques en première période, sur le même côté que celui où Couto montait pour Côme. C’est de là qu’est née la plus grosse occasion du match. À la 33e minute, Cambiaso a échangé un une-deux avec Woltemade avant de le lancer en profondeur, mais l’attaquant a croisé sa frappe hors du cadre depuis l’axe de la surface, sur une occasion évaluée à 0,51 xG.

La frappe de Koopmeiners à la 21e minute a été le seul tir cadré de la Juventus dans ce match. Elle n’a plus mis Jean Butez à l’épreuve ensuite.

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Le duel tactique

La possession ne suffisait pas à Côme. Sa pression a atteint son maximum dans le dernier quart d’heure de la première période, lorsque Milla, peu avant sa blessure, Da Cunha, Couto, Douvikas et Paz ont tous tenté leur chance. Vicario a effectué quatre arrêts avant la pause. Il a fallu un coup de pied arrêté pour le battre. À la 45e minute, Celik a commis une faute sur Da Cunha sur le côté droit de Côme, et Paz a enroulé le coup franc à l’intérieur du premier poteau dans le temps additionnel. Vicario a touché le ballon, mais celui-ci avait déjà franchi la ligne.

Les coups de pied arrêtés ont ensuite décidé du match. Côme a obtenu 11 corners contre trois pour la Juventus, dont huit après la pause. Sur ses 0,82 xG en seconde période, 0,71 sont venus de coups de pied arrêtés, contre seulement 0,10 dans le jeu. Le deuxième but est arrivé à la 63e minute, sur le quatrième corner concédé par Kalulu dans la soirée. Le centre de Da Cunha a été repoussé à l’entrée de la surface, la frappe de Samuele Ricci a été déviée par Sarr et Douvikas a marqué de près sur une occasion évaluée à 0,61 xG.

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Le troisième but, à la 80e minute, est venu d’une rare action de qualité dans le jeu. Paz a remisé le ballon de la tête pour Douvikas, qui a conclu dans le petit filet sur une occasion évaluée à seulement 0,04 xG.

Les ajustements en cours de match

Fabregas a d’abord été contraint de changer ses plans. Ricci a remplacé Milla, blessé, à la 35e minute et s’est installé aux côtés de Perrone. Une minute plus tard, Kaiki est entré au poste de latéral gauche à la place de Valle, lui aussi blessé. Aucun de ces changements n’a nui à l’élan offensif de Côme. Kaiki est monté pour délivrer trois centres précis et a touché huit ballons dans la surface de la Juventus. Ricci a tiré quatre corners et signé la frappe qui a amené le deuxième but. À la 70e minute, Fabregas a procédé à des changements poste pour poste : Marc-Oliver Kempf a remplacé Chalobah et Mattia Liberali est entré à la place de Da Cunha, avant que Matteo Papaccioli ne prenne celle de Douvikas à la 84e minute. Côme a eu 78 % de possession en seconde période.

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Spalletti n’a effectué aucun changement avant la 70e minute, alors que son équipe était déjà menée 2-0. Il a alors sorti un milieu, Sarr, ainsi que Cambiaso et Woltemade, pour faire entrer Francisco Conceicao à droite, Kerim Alajbegovic à gauche et Jeff Ekhator en pointe. L’apport de largeur et de vitesse a permis à la Juventus d’être un peu plus présente offensivement, avec 21 incursions dans le dernier tiers en seconde période contre 18 en première, mais ses quatre tirs après la pause ont tous manqué le cadre. Conceicao a tiré au-dessus et une frappe d’Alajbegovic a été contrée. Juan Cabal a remplacé Kalulu à la 81e minute.

Conclusion

Le carton rouge de Kolo Muani a conditionné toute la suite, mais Côme devait encore faire céder un bloc bas, et a peiné à y parvenir pendant 45 minutes. Ses défenseurs centraux et Perrone ont fait circuler le ballon, tandis que Baturina a créé les occasions, mais ce sont les coups de pied arrêtés qui ont offert la victoire. De son côté, la Juventus n’a représenté qu’une seule véritable menace en plus de 85 minutes à dix, et Spalletti a attendu que le match lui échappe pour changer quoi que ce soit. Les trois confrontations en championnat face à Fabregas se sont désormais soldées par trois victoires de Côme, sept buts marqués et aucun pour la Juventus.