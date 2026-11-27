Côme - Juventus : les informations du match

Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Deux équipes portées par leurs succès européens pour un duel à enjeu en Lombardie

Dimanche soir, la Serie A propose un choc à fort enjeu sur les rives du lac de Côme entre deux clubs portés par leurs succès européens en milieu de semaine et en quête d’une qualification en Ligue des champions.

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Le Côme 1907 de Cesc Fàbregas compte 26 points, soit cinq de plus que la Juventus. Invaincu à domicile en championnat (4 victoires, 1 nul), il n’a encaissé que 10 buts en 12 rencontres. Après avoir battu Cagliari 2-0 samedi dernier grâce à des buts de la tête de Jacobo Ramón et Lucas Da Cunha, Côme a enchaîné mardi en s’imposant 1-0 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions de l’UEFA, grâce à un but décisif de Luis Milla en seconde période.

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Face à lui se présente une Juventus qui trouve enfin une efficacité offensive redoutable sous Luciano Spalletti. Après avoir balayé Venezia 4-0 dimanche dernier grâce à 18 minutes explosives en seconde période, la Juventus (21 points) a renversé un déficit concédé rapidement pour écraser Omonoia FC 4-1 en Ligue Europa de l’UEFA jeudi.

La saison dernière, Côme avait réussi un étonnant doublé de victoires 2-0 contre la Juventus en championnat, notamment en s’imposant 2-0 à Turin en février. Les hommes de Spalletti arrivent donc déterminés à prendre leur revanche et à réduire l’écart dans la course à l’Europe.

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