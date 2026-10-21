Côme fait entrer Manchester United dans l'histoire des scandales européens pour la quatrième fois

Lors d'une soirée européenne à oublier, Manchester United a poursuivi sa chute libre en Ligue des champions, après avoir subi une lourde défaite face au club italien de Côme sur le score de quatre buts à un, dans le cadre des matches du tour préliminaire de la compétition.

Cette défaite n'a pas été un simple accroc passager, elle est entrée dans les annales du club comme l'une de ses pires soirées continentales. En effet, selon ce qu'a révélé le réseau mondial de statistiques footballistiques « Squawka », il s'agit de la quatrième fois dans l'histoire des participations de Manchester United à la Ligue des champions que le club encaisse quatre buts ou plus et sort perdant.

Ce sombre registre a commencé tôt, en 1994, lorsque Manchester United s'est incliné sur un score de quatre buts à zéro face au Barça au Camp Nou, lors de l'une des défaites les plus célèbres de la génération de Sir Alex Ferguson à ses débuts européens.

Le cauchemar s'est répété près de trois décennies plus tard, et plus précisément en 2023, une année qui a connu un effondrement défensif sans précédent : l'équipe s'est inclinée 4-3 face au Bayern Munich à l'Allianz Arena, avant de perdre sur le même score de 4-3 quelques semaines plus tard face au FC Copenhague au Danemark, lors d'une édition qui a été la pire pour United dans son histoire récente en Ligue des champions.

Et le comble est survenu aujourd'hui, en 2026, face à Côme, une équipe qui ne possède aucun héritage européen, United encaissant ainsi le quatrième quadruplé de son histoire sur le score de 4-1, confirmant que la crise de l'équipe n'est plus seulement technique, mais est devenue une crise d'identité et de prestige perdue dans les soirées de la Ligue des champions.







