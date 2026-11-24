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Côme s'intéresse à Joshua Zirkzee, attaquant en manque de temps de jeu à Manchester United, en vue du mercato de janvier. L'équipe de Cesc Fabregas étudie des renforts offensifs après la nouvelle blessure de Moise Kean, recruté cet été. L'international italien sera absent plusieurs mois supplémentaires.

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Côme s'intéresse à Zirkzee après la blessure de Moise Kean

Côme a rejoint la liste grandissante des clubs de Serie A intéressés par le recrutement de Zirkzee lors du mercato de janvier. Selon Gianluca Di Marzio, le club italien envisage de renforcer son attaque après une nouvelle blessure importante de Kean.

Fabregas a confirmé ce week-end que Kean serait de nouveau absent pour une longue période après avoir aggravé un problème à l'entraînement la semaine dernière. L'entraîneur de Côme a précisé que l'attaquant serait indisponible « encore quelques mois, pas quelques semaines », obligeant le club à réévaluer ses options offensives.

Un problème récurrent au tibia éloigne Kean des terrains pour plusieurs mois

Kean souffre depuis plusieurs mois d'un problème récurrent au tibia, apparu avant son arrivée à Côme. Bien qu'il ait joué malgré la douleur plus tôt dans la saison, le joueur de 26 ans a connu plusieurs rechutes. Il n'a plus joué depuis qu'il a représenté l'Italie lors de la trêve internationale de septembre-octobre.

Alors qu'il était sur le point de reprendre l'entraînement complet, Kean a connu une nouvelle rechute qui pourrait désormais nécessiter une intervention chirurgicale. L'attaquant étant indisponible pour une durée indéterminée, Côme « étudie ses options » sur le marché, même si aucune négociation officielle n'a été engagée avec Manchester United.

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Zirkzee manque de temps de jeu à Old Trafford

Un retour en Italie pourrait relancer Zirkzee, qui traverse une période frustrante depuis son arrivée à Old Trafford en provenance de Bologne, pour un montant initial de 42,5 millions d'euros en 2024. L'international néerlandais a reculé dans la hiérarchie et n'a encore débuté aucun match officiel avec Manchester United lors de la saison 2026-2027.

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Zirkzee n'a disputé que 231 minutes en 11 entrées en jeu, en Premier League, en Ligue des champions et en Coupe de la Ligue anglaise. S'il semblait ne plus entrer dans les plans de l'ancien entraîneur Michael Carrick, son avenir sous les ordres du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino reste incertain.

D'autres clubs de Serie A suivent l'attaquant de Manchester United

Côme est loin d'être le seul club italien à suivre la situation de Zirkzee avant le mercato hivernal. Naples garderait également un œil sur le Néerlandais et se préparerait à chercher un attaquant sur le marché si Lorenzo Lucca quittait le club.

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Ses performances passées en Serie A font de Zirkzee un joueur toujours convoité dans le championnat. Outre l'intérêt de Côme et de Naples, l'attaquant a déjà été associé à la Juventus, à l'AS Rome et à l'AC Milan pendant sa période difficile en Angleterre.