Combien le Milan gagne-t-il avec le départ de Reijnders vers Manchester City ? Les chiffres

Combien le Milan gagne-t-il avec le transfert de Tijani Reijnders de Manchester City à Al Qadsiah pour 60 millions d’euros ? Le Néerlandais a été vendu sur la base d’un montant fixe de 54,9 millions et a généré une plus-value de 41,9 millions sur l’exercice 2024/25.



LES BONUS - La structure des bonus convenue par la direction Furlani prévoyait des objectifs à la fois collectifs et individuels :



- 5 M€ : qualification de City pour la Ligue des champions 2026/27

- 2 M€ : victoire en Ligue des champions 2025/26

- 1 M€ : victoire en Premier League

- 1 M€ : trophée de Joueur de l’Année en Premier League

- 2 M€ : victoire du Ballon d’Or

- 3 M€ : liés au maintien à City au-delà de 2030 (1 million par an)



COMBIEN GAGNE LE MILAN - Une clause spécifique a été insérée dans le contrat conclu entre les deux clubs : si Manchester City avait cédé Reijnders à titre définitif avant 2030, le Milan aurait immédiatement acquis l’intégralité du montant des 14 millions d’euros de bonus, indépendamment de la réalisation effective des objectifs sportifs sur le terrain. Donc, si les négociations avec Al Qadsiah pour environ 60 millions d’euros devaient se concrétiser et si le joueur devait accepter le transfert, le bilan 2026/27 du Milan enregistrerait immédiatement l’encaissement des 14 millions d’euros restants dans la rubrique « autres produits de gestion des joueurs ».