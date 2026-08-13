Combien le Milan gagne avec le départ de Reijnders à Manchester City ? Les chiffres

Combien le Milan gagne-t-il avec le passage de Tijani Reijnders de Manchester City à Al Qadsiah pour 60 millions d'euros ? Le Néerlandais a été vendu sur une base fixe de 54,9 millions et a généré une plus-value de 41,9 millions sur l'exercice 2024/25.



LES BONUS - La structure des bonus convenue par la direction Furlani prévoyait des objectifs collectifs et individuels :



- 5 M€ : qualification de City pour la Ligue des champions 2026/27

- 2 M€ : victoire en Ligue des champions 2025/26

- 1 M€ : victoire en Premier League

- 1 M€ : trophée de Joueur de l'Année en Premier League

- 2 M€ : victoire du Ballon d'Or

- 3 M€ : liés à un maintien à City au-delà de 2030 (1 million par an)



COMBIEN GAGNE LE MILAN - Une clause spécifique a été insérée dans le contrat conclu entre les deux clubs : si Manchester City avait cédé Reijnders à titre définitif avant 2030, le Milan aurait immédiatement perçu l'intégralité du montant des 14 millions d'euros de bonus, indépendamment de l'atteinte réelle ou non des objectifs sportifs sur le terrain. En clair, si les négociations avec Al Qadsiah pour environ 60 millions d'euros se concrétisaient et que le joueur acceptait le transfert, le bilan 2026/27 du Milan enregistrerait l'encaissement immédiat des 14 millions d'euros restants dans la rubrique « autres produits de gestion des joueurs ».