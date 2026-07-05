Combien le Maroc a-t-il gagné après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ?

La sélection marocaine poursuit son parcours historique à la Coupe du monde 2026, et ses performances lui valent non seulement une place au prochain tour, mais aussi des gains financiers substantiels à chaque match disputé sur les terrains américains, canadiens et mexicains.

En se qualifiant pour les quarts de finale après sa victoire méritée 3-0 face au Canada lors du match d’ouverture des huitièmes, la sélection marocaine a ainsi augmenté le montant total de ses gains financiers liés à sa participation à la Coupe du monde 2026.

Les « Lions de l’Atlas » maintiennent un niveau de performance élevé et visent à rééditer l’exploit de 2022, lorsqu’ils sont devenus la première sélection arabe et africaine à atteindre les demi-finales. Les Marocains visent maintenant l’élimination de la France en quarts pour retrouver le dernier carré.

Selon le barème officiel de la FIFA, le Maroc a déjà garanti une prime de 19 millions de dollars pour son passage en quarts de finale.

La sélection marocaine a également touché 1,5 million de dollars supplémentaires pour couvrir ses frais de préparation, une somme allouée à chacune des 48 équipes participantes par la FIFA.

Au total, le Maroc a déjà amassé 20,5 millions de dollars, un montant susceptible d’augmenter en cas de qualification supplémentaire.

Selon le barème officiel de la Coupe du monde 2026, le futur champion empochera 50 millions de dollars, le finaliste 33 millions, le troisième 29 millions et le quatrième 27 millions.

Les formations classées de la cinquième à la huitième place empocheront 19 millions de dollars chacune, tandis que celles terminant de la neuvième à la seizième position toucheront 15 millions de dollars.

Enfin, les formations classées de la 17e à la 32e place empocheront 11 millions de dollars, tandis que celles classées de la 33e à la 48e place toucheront 9 millions de dollars.