Combien de fois l'équipe de France a-t-elle participé à la Coupe du monde de football ?

Combien de fois la France a-t-elle participé au Mondial ? Et combien de fois a-t-elle joué le match d'ouverture ? GOAL vous donne les réponses.

Championne du monde en titre, l'équipe de France va tenter de réalisé le doublé et d'ajouter une troisième étoile sur son maillot lors de la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Combien de fois la France a-t-elle participé à la phase finale de la Coupe du monde ?

Depuis la première édition de la Coupe du monde en 1930, et avant celle de 2022 au Qatar, l'équipe de France a participé à quinze phases finales et en a remporté deux, en 1998 et 2018 (s'inclinant en finale en 2006).

Les Bleus ont participé à la Coupe du monde en 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018.

Avec sa présence au Qatar, la France va donc disputer sa seizième Coupe du monde et sa sixième de suite, un record dans l'histoire des Bleus.

Quelles sont les phases finales manquées par la France ?

La France n'a pas participé à la phase finale de la Coupe du monde pour les éditions 1950, 1962, 1970, 1974, 1990 et 1994.

La France a-t-elle déjà déclaré forfait pour une phase finale de la Coupe du monde ?

La réponse est oui. En 1950, la France a échoué lors des éliminatoires de la Coupe du monde avant d'être repêchée par la FIFA après le forfait de l'Ecosse qui ne souhaitait pas participer à la phase finale !

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 1950, la France a été placée dans le groupe 4 en compagnie de l'Uruguay, de la Bolivie et d'une équipe à déterminée.

Mais après le tirage, les dirigeants de la Fédération française de football ont préféré déclarer forfait, en raison de la trop grande distance à parcourir (environ 3700 kilomètres) entre son match contre l'Uruguay (le 25 juin à Porto Alegre) et celui contre la Bolivie (le 29 juin à Recife).

Combien de fois la France a-t-elle été qualifiée d'office pour la Coupe du monde ?

La France n'a pas eu besoin de disputer les éliminatoires à quatre reprises : en 1930, en 1938, en 1998 et en 2002.

En 1930, les éliminatoires n'existaient pas et les équipes devaient simplement informer la FIFA de leur participation à la Coupe du monde.

En 1938 et en 1998, la France était qualifiée d'office en tant que pays organisateur.

En 2002, la France était qualifiée d'office en tant que tenant du titre. C'est d'ailleurs la dernière fois que ce privilège a été accordé au champion du monde du titre.

Depuis la Coupe du monde 2006, l'équipe championne du monde doit passer par les éliminatoires pour se qualifier pour la phase finale (sauf, bien évidemment, si elle est pays organisateur mais ce cas de figure ne s'est jamais encore produit).

Combien de fois la France a-t-elle joué le match d'ouverture de la Coupe du monde ?

La France a joué quatre fois le match d'ouverture de la Coupe du monde.

La première fois lors de l'édition 1930, en Uruguay. Le 13 juillet, à Montevideo, les Tricolores ont battu le Mexique 4 buts à 1. Cette année-là, un autre match avait lieu en même temps : Etats-Unis-Belgique.

La deuxième fois, lors de la Coupe du monde 1934 en Italie, les huit matches du premier tour se sont déroulés le même jour et à la même heure. Le 27 mai à 16h00, la France a affronté l'Autriche avec à l'arrivée une défaite 3-2 après prolongation.

La troisième fois lors de la Coupe du monde 1954. Quatre matches ont été programmés le même jour et à la même heure pour le premier jour de la compétition dont celui de la France, qui a perdu 1-0 contre la Yougoslavie le 16 juin.

La seconde fois en 2002, lors de la Coupe du monde co-organisée par la Corée du Sud et le Japon. Tenante du titre, la France a ouvert le bal face au Sénégal le 31 mai et s'est inclinée 1-0.