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Pep Guardiola a pris la défense de Carlo Ancelotti après les vives critiques visant le sélectionneur italien du Brésil. L'ancien entraîneur de Manchester City a débattu avec son ancien coéquipier Romario pour expliquer pourquoi le Brésil devait faire preuve de patience.

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Guardiola défend Ancelotti face à Romario

Le débat entre les deux anciens joueurs du FC Barcelone s'est animé lorsqu'ils ont comparé les attentes historiques envers le Brésil à sa réalité actuelle. Guardiola a contesté le point de vue de Romario sur la fréquence des succès brésiliens sur la scène mondiale. « Combien de Coupes du monde le Brésil a-t-il disputées ? Un million ! Vous en avez perdu plus que vous n'en avez gagné », a fait remarquer Guardiola, soulignant que même une nation du calibre du Brésil ne pouvait espérer soulever le trophée tous les quatre ans.

Ancelotti, qui a pris les rênes du Brésil en mai 2025, a dirigé la sélection lors de la Coupe du monde 2026, mais son parcours s'est arrêté en huitièmes de finale après une défaite 2-1 contre la Norvège. C'était la première fois depuis l'édition 1990 que le Brésil n'atteignait pas les quarts de finale.

Alors que Romario a répliqué que sa frustration venait du style de jeu de l'équipe plutôt que des seuls résultats, Guardiola a maintenu que la pression liée à ce poste était sans équivalent. « J'ai entraîné des joueurs brésiliens, et tout le monde dit que la pression ici est plus forte que partout ailleurs. C'est très difficile », a ajouté l'entraîneur de Manchester City, reconnaissant le poids particulier des attentes qui pèsent sur le sélectionneur des quintuples champions du monde.

Le respect tactique et la nécessité de laisser du temps

Guardiola a tenu à souligner que le palmarès d'Ancelotti ne devait jamais être remis en question, malgré cette récente élimination. Les deux entraîneurs se sont affrontés 14 fois au cours de leur carrière : six victoires chacun et deux matches nuls.

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« Je connais un peu Carlo. Je l'ai affronté de nombreuses fois ; il m'a battu un million de fois. C'est une personne extraordinaire et je n'ai aucun doute sur ses compétences. Il est arrivé dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, et il faut parfois un peu plus de temps. Vous savez qu'on n'a pas assez de temps pour entraîner une sélection nationale. On verra ce qui se passera », a expliqué Guardiola.

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La dure réalité du métier d'entraîneur

L'Espagnol est également revenu sur l'idée répandue selon laquelle Ancelotti serait simplement un entraîneur doué pour gérer les joueurs, plutôt qu'un tacticien. Il a cité son impressionnant palmarès pour rappeler ses qualités d'entraîneur. Ancelotti a remporté le championnat dans chacun des cinq grands championnats européens et soulevé cinq fois le trophée de la Ligue des champions, parmi de nombreux autres titres glanés au cours de son illustre carrière.

« [Cela arrive à] la plupart des entraîneurs qui passent pour la première fois d'un club à une sélection nationale. Je pense qu'au bout du compte, le football reste le football ; on a moins de temps et il faut s'adapter. Mais désolé, Mario, je ne pourrais pas douter des compétences de Carlo ; c'est impossible, impossible. Je le connais. Les gens disent : “Il sait bien gérer le groupe” ; tout le monde dit que c'est le meilleur. Je l'ai affronté et il est très intelligent. Il prend des décisions tactiques. Il sait, comme moi, que si vous ne gagnez pas, vous ne restez pas. Pourquoi suis-je resté si longtemps à Manchester City ? Parce que nous avons beaucoup gagné. Sinon, vous rentrez chez vous », a conclu Guardiola.

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Retour sur leurs affrontements passés

Au-delà des débats actuels autour du Brésil, les deux hommes sont revenus sur leur carrière de joueurs, en particulier sur la finale de la Ligue des champions 1994, au cours de laquelle le FC Barcelone avait été largement battu par l'AC Milan.

« Ils étaient très forts, vraiment très, très forts. Nous l'étions aussi, mais ils étaient vraiment forts », a reconnu Guardiola. « C'est très difficile face au football italien. Capello avait sa façon de jouer, différente de celle de Johan, mais c'était une équipe de très haut niveau. »