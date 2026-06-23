Kylian Mbappé se hisse déjà parmi les plus grands buteurs du football moderne.

Doté d’une vitesse fulgurante et d’une grande technique balle au pied, la star du Paris Saint-Germain est en passe de devenir l’un des plus grands joueurs français de tous les temps.

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En équipe de France, il a ouvert son compteur buts en 2017 contre les Pays-Bas, puis, à 19 ans, il est devenu le deuxième plus jeune joueur – après Pelé – à marquer en finale de Coupe du monde, inscrivant le but de la 65e minute face à la Croatie et propulsant les Bleus vers le sacre de 2018.

Mais combien de buts le Français a-t-il inscrits à son actif, et dans quelles compétitions a-t-il trouvé le chemin des filets le plus souvent ?

Total des buts de Mbappé avec les Bleus

Compétition Matchs Buts Coupe du monde 16 16 Euro 9 1 Éliminatoires de la Coupe du monde 16 11 Éliminatoires de l’Euro 13 12 Ligue des Nations de l'UEFA 21 9 Matchs amicaux internationaux 25 11 100 60

Combien de buts Kylian Mbappé a-t-il marqués en Coupe du monde ?

Édition Matchs Buts Coupe du monde 2018 7 4 Coupe du monde 2022 7 8 Coupe du monde 2026 2 4 16 16

Le palmarès de Mbappé en Championnat d’Europe

Édition Matchs Buts Euro 2020 4 0 Euro 2024 5 1 9 1

Buts marqués lors des qualifications pour la Coupe du monde

Édition Buts Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 1 Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 5 Épreuves de qualification pour la Coupe du monde 2026 5 11

Buts de Mbappé en matchs amicaux avec l’équipe de France

Matchs Buts 25 11

Ses triplés avec les Bleus

Match Buts Compétition Date France 8-0 Kazakhstan 4 Qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 13 novembre 2021 France 3-3 Argentine 3 Coupe du monde de la FIFA 2022 18 décembre 2022 France 14-0 Gibraltar 0 Éliminatoires de l'Euro 2024 18 novembre 2023

Les adversaires préférés de Mbappé