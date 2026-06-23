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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

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Combien de buts Kylian Mbappé a-t-il marqués avec l'équipe de France ? Le bilan complet de la star des Bleus en Coupe du monde, en Euro et en matchs amicaux internationaux

Kylian Mbappé
France
Coupe du monde
Championnats d'europe

Le Français enchaîne les buts pour son pays depuis l’ouverture de son compteur en 2017.

Kylian Mbappé se hisse déjà parmi les plus grands buteurs du football moderne.

Doté d’une vitesse fulgurante et d’une grande technique balle au pied, la star du Paris Saint-Germain est en passe de devenir l’un des plus grands joueurs français de tous les temps.

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En équipe de France, il a ouvert son compteur buts en 2017 contre les Pays-Bas, puis, à 19 ans, il est devenu le deuxième plus jeune joueur – après Pelé – à marquer en finale de Coupe du monde, inscrivant le but de la 65e minute face à la Croatie et propulsant les Bleus vers le sacre de 2018.

Mais combien de buts le Français a-t-il inscrits à son actif, et dans quelles compétitions a-t-il trouvé le chemin des filets le plus souvent ?

Total des buts de Mbappé avec les Bleus

CompétitionMatchsButs
Coupe du monde1616
Euro91
Éliminatoires de la Coupe du monde1611
Éliminatoires de l’Euro1312
Ligue des Nations de l'UEFA219
Matchs amicaux internationaux2511

 

10060

Combien de buts Kylian Mbappé a-t-il marqués en Coupe du monde ?

ÉditionMatchsButs
Coupe du monde 201874
Coupe du monde 202278
Coupe du monde 202624

 

1616

Le palmarès de Mbappé en Championnat d’Europe

ÉditionMatchsButs
Euro 202040
Euro 202451

 

91

Buts marqués lors des qualifications pour la Coupe du monde

ÉditionButs
Éliminatoires de la Coupe du monde 20181
Éliminatoires de la Coupe du monde 20225
Épreuves de qualification pour la Coupe du monde 20265

 

11

Buts de Mbappé en matchs amicaux avec l’équipe de France

MatchsButs
2511

Ses triplés avec les Bleus

MatchButsCompétitionDate
France 8-0 Kazakhstan4Qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 202213 novembre 2021
France 3-3 Argentine3Coupe du monde de la FIFA 2022 18 décembre 2022
France 14-0 Gibraltar0Éliminatoires de l'Euro 202418 novembre 2023

Les adversaires préférés de Mbappé

ÉquipeButs
Pays-Bas6
Argentine5
Kazakhstan4
Gibraltar4
Ukraine4
Islande3
Pologne3
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