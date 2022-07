Combien d'argent le FC Barcelone a-t-il dépensé depuis le départ de Lionel Messi ?

Les géants de la Liga traversent une crise financière et peinent à trouver un remplaçant à Messi depuis son départ du club à l'été 2021.

Lionel Messi et le FC Barcelone se sont séparés à l'été 2021 et depuis, le club de LaLiga a du mal à être compétitif dans toutes les compétitions. Les finances du club l'ont empêché de signer de grands noms et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu prolonger le contrat de Messi l'année dernière.

Depuis que l'as argentin a quitté le Barça, ils ont surtout signé des agents libres pour essayer de combler ce vide, mais ils n'ont pas réussi à gagner des trophées. La saison dernière, ils ont signé Sergio Agüero et Eric García de Manchester City et Memphis Depay de Lyon. Malheureusement, Agüero a dû prendre sa retraite en raison d'un problème cardiaque apparu en décembre 2021.

La vie sans Messi

Depuis que Xavi Hernández a pris le poste de manager fin septembre, en remplacement de Ronald Koeman, le FC Barcelone a fait signer Ferran Torres (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Adama Traoré (Wolves) et Dani Alves (agent libre). L'équipe de LaLiga a dépensé un total de 55 millions de dollars pour Torres et le reste des joueurs sont arrivés en tant qu'agents libres.

Maintenant, Barcelone est de retour sur le marché cet été à la recherche de nouveaux joueurs et a confirmé l'arrivée de Robert Lewandowski du Bayern Munich. Les géants de LaLiga ont payé 50,4 millions de dollars à l'équipe de Bundesliga pour l'international polonais et il devrait rejoindre l'équipe lors de sa tournée d'avant-saison aux États-Unis.

Avant de signer Lewandowski, le Barça a confirmé la signature de Raphinha plus tôt cette semaine. Les Blaugrana ont payé 49,9 millions de dollars pour l'attaquant brésilien et maintenant ils ont doublé la somme d'argent qu'ils ont dépensé pendant la fenêtre de transfert d'hiver.