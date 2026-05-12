Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde ? Guide des catégories de places et des tarifs pour 2026

La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le 19 juillet. Tous les fans de football rêvent d’y assister, et vous pourriez concrétiser ce rêve en réservant vos billets dès maintenant.



Qui pourrait oublier la finale de la Coupe du monde 2022 ? Certainement pas les 88 966 supporters qui ont rempli le stade de Lusail pour voir l’Argentine soulever le trophée. Quatre buts en temps réglementaire, deux autres en prolongation et une séance de tirs au but haletante :



une rencontre qui a marqué les esprits. La demande s’annonce évidemment stratosphérique, mais ne perdez pas espoir. Suivez leguide GOAL pour tout savoir sur les billets de la finale 2026, leurs prix et bien plus encore.





Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - World Cup Final Stage MetLife Stadium

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale via les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.





Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde 2026 ?

Les places à tarif plein pour la finale 2026 au MetLife Stadium sont actuellement proposées entre 5 785 $ et 10 990 $ sur le portail officiel de la FIFA, soit une hausse record par rapport au billet le plus cher de la finale 2022 au Qatar, vendu environ 1 600 $.



Les tarifs de la finale 2026 se déclinent comme suit :

· Catégorie 1 : 10 990 $ (meilleures places en bordure du terrain, principalement en tribune basse)

· Catégorie 2 : 7 380 $ (secteurs en angle et certains sièges centraux en tribune supérieure).

· Catégorie 3 : 5 785 $ (places en haut des tribunes, derrière les buts ou dans les coins)

· Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles via les fédérations nationales).

De nouveaux lots de billets seront mis en vente de manière continue jusqu’au coup d’envoi. Surveillez le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour toute mise en vente imprévue au tarif nominal, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.



Tout ce que vous devez savoir sur le MetLife Stadium

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à 8 km à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est une enceinte polyvalente inaugurée en 2010 pour succéder au Giants Stadium. Il accueille habituellement les franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

L’enceinte a déjà organisé plusieurs rencontres de football américain et de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015 ainsi que de la Copa América 2024.

Il a peaufiné sa préparation en accueillant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, opposant Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.



Quels sont les résultats récents de la finale de la Coupe du monde ?

Année Vainqueur Finaliste Score Lieu 2022 Argentine France 4-2 (après les tirs au but) Stade Lusail (Qatar) 2018 France Croatie 4-2 Stade Loujniki (Russie) 2014 Allemagne Argentine 1-0 (après prolongation) Stade Maracanã (Brésil) 2010 Espagne Pays-Bas 1-0 Stade de Soccer City (Afrique du Sud) 2006 Italie France 5-3 (après les tirs au but) Olympiastadion (Allemagne) 2002 Brésil Allemagne 2-0 Stade international (Japon) 1998 France Brésil 3-0 Stade de France (France) 1994 Brésil Italie 3-2 (après les tirs au but) Rose Bowl (États-Unis) 1990 RFA Argentine 1-0 Stadio Olimpico (Italie) 1986 Argentine RFA 3-2 Stade Azteca (Mexique)







