Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ? Tout ce qu’il faut savoir, de la phase de groupes à la finale

Vous rêvez d’assister en direct à la Coupe du monde cet été ? Avec un coup d’envoi fixé le 11 juin, il est encore temps de réserver vos places dans l’un des stades emblématiques qui accueilleront la compétition à travers l’Amérique du Nord.
Bien que plusieurs phases de vente soient déjà derrière nous, des places restent disponibles pour l’ensemble des matchs de la phase de groupes et de la phase à élimination directe.
Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, des phases de groupes aux phases à élimination directe, en passant par les modalités d’achat et les tarifs.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ ; sans oublier le marché secondaire, où les prix montent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
11 – 27 juin
Phase de groupes (pays hôtes)
400 $ – 2 735 $
1 199 – 5 500 $+ (moy. 1 950 $)
11-27 juin
Phase de groupes (grands noms neutres)
120 $ – 1 200 $
750 – 3 800 € (1 650 €)
11-27 juin
Phase de groupes (Matchs neutres standard)
120 $ – 1 200
202 € – 2 500 € (1 092 €)
28 juin – 3 juillet
16es de finale (sites très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
16es de finale (salles standard)
225 $ – 540 $
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 – 640 €
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9–11 juillet
Quarts de finale
450 € – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 € – 3 295 €
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800 $
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Tarifs officiels de la Coupe du monde 2026 par catégorie :
Catégorie
Phase de groupes
16es de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ – 400 $
600 – 1 200 €
1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2
150 € – 280 €
400 € – 800 €
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € - 2 790 €
Catégorie 4
60 € – 120 €
150 € – 350 €
400 $ – 2 030 $
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde ?
À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.
Liste des rencontres de la Coupe du monde 2026 : match d’ouverture, demi-finales, finale et bien plus.
Étape
Dates
Lieux
Équipes
Billets
Groupe A
11 – 24 juin
Mexique, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et République tchèque.
Groupe B
12 – 24 juin
Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles
Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
Groupe C
13 – 24 juin
New Jersey, Boston, Philadelphie, Miami
Brésil, Maroc, Haïti, Écosse
Groupe D
12 – 25 juin
Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
Groupe E
14 – 25 juin
Houston, Philadelphie, Toronto, Kansas City
Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur
Groupe F
14 – 25 juin
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
Groupe G
15 – 26 juin
Seattle, Los Angeles, Vancouver
Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H
15 – 26 juin
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite et Uruguay.
Groupe I
16 – 26 juin
New Jersey, Boston, Philadelphie, Toronto
France, Sénégal, Irak, Norvège
Groupe J
16 – 27 juin
Kansas City, San Francisco, Dallas
Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K
17 – 27 juin
Houston, Mexique, Guadalajara, Miami
Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan et Colombie.
Groupe L
17 – 27 juin
Dallas, Toronto, Boston, Philadelphie
Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
Seizièmes de finale
28 juin – 3 juillet
Toutes les villes hôtes (à l’exception de GDL et MTY)
À confirmer
Huitièmes de finale
4–7 juillet
Vancouver, Seattle, Mexico, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphie, New Jersey
À confirmer
Quarts de finale
Du 9 au 11 juillet
Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City
À confirmer
Demi-finales
14 – 15 juillet
Dallas, Atlanta
À confirmer
Match pour la 3^e place
18 juillet
Miami
À confirmer
Finale
19 juillet
New Jersey
À confirmer
Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Au total, 104 matchs seront disputés durant 39 jours à travers l’Amérique du Nord.
Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.
Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivants :
- Canada : Toronto et Vancouver
- Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
- États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.