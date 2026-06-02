Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ? Tout ce qu’il faut savoir, de la phase de groupes à la finale

Vous rêvez d’assister en direct à la Coupe du monde cet été ? Avec un coup d’envoi fixé le 11 juin, il est encore temps de réserver vos places dans l’un des stades emblématiques qui accueilleront la compétition à travers l’Amérique du Nord.

Bien que plusieurs phases de vente soient déjà derrière nous, des places restent disponibles pour l’ensemble des matchs de la phase de groupes et de la phase à élimination directe.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, des phases de groupes aux phases à élimination directe, en passant par les modalités d’achat et les tarifs.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ ; sans oublier le marché secondaire, où les prix montent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 11 – 27 juin Phase de groupes (pays hôtes) 400 $ – 2 735 $ 1 199 – 5 500 $+ (moy. 1 950 $) 11-27 juin Phase de groupes (grands noms neutres) 120 $ – 1 200 $ 750 – 3 800 € (1 650 €) 11-27 juin Phase de groupes (Matchs neutres standard) 120 $ – 1 200 202 € – 2 500 € (1 092 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9–11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 € – 3 295 € 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 $ 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Tarifs officiels de la Coupe du monde 2026 par catégorie :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Liste des rencontres de la Coupe du monde 2026 : match d’ouverture, demi-finales, finale et bien plus.

Étape Dates Lieux Équipes Billets Groupe A 11 – 24 juin Mexique, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et République tchèque. Billets Groupe B 12 – 24 juin Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse Billets Groupe C 13 – 24 juin New Jersey, Boston, Philadelphie, Miami Brésil, Maroc, Haïti, Écosse Billets Groupe D 12 – 25 juin Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie Billets Groupe E 14 – 25 juin Houston, Philadelphie, Toronto, Kansas City Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur Billets Groupe F 14 – 25 juin Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie Billets Groupe G 15 – 26 juin Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande Billets

Groupe H

15 – 26 juin

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite et Uruguay.

Billets

Groupe I

16 – 26 juin

New Jersey, Boston, Philadelphie, Toronto

France, Sénégal, Irak, Norvège

Billets

Groupe J

16 – 27 juin

Kansas City, San Francisco, Dallas

Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Billets

Groupe K

17 – 27 juin

Houston, Mexique, Guadalajara, Miami

Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan et Colombie.

Billets

Groupe L

17 – 27 juin

Dallas, Toronto, Boston, Philadelphie

Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

Billets

Seizièmes de finale

28 juin – 3 juillet

Toutes les villes hôtes (à l’exception de GDL et MTY)

À confirmer

Billets

Huitièmes de finale

4–7 juillet

Vancouver, Seattle, Mexico, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphie, New Jersey

À confirmer

Billets

Quarts de finale

Du 9 au 11 juillet

Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City

À confirmer

Billets

Demi-finales

14 – 15 juillet

Dallas, Atlanta

À confirmer

Billets

Match pour la 3^e place

18 juillet

Miami

À confirmer

Billets

Finale

19 juillet

New Jersey

À confirmer

Billets

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés durant 39 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivants :