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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ? Guide des prix 2026, prix moyen des billets sur le marché secondaire, finale de la Coupe du monde et plus encore

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Coupe du monde

Comment obtenir des billets de dernière minute pour la Coupe du monde et à quel prix faut-il s’attendre ?

Vous souhaitez vivre la Coupe du monde en direct cet été ? Avec le coup d’envoi fixé au 11 juin, il est encore temps de réserver vos places dans l’un des stades emblématiques qui accueilleront la compétition à travers l’Amérique du Nord.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, des places sont encore disponibles pour l’ensemble des matchs de la phase de groupes et de la phase à élimination directe.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, tant pour la phase de groupes que pour les phases à élimination directe : comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs officiels pour la finale atteignent 6 730 $ – sans même tenir compte des marchés secondaires et de la revente, où les prix s’envolent encore davantage.

Catégories de prix officielles des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et prix de revente

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

Du 11 au 27 juin

Phase de groupes (pays hôtes)

400 $ – 2 735 $

1 199 $ – 5 500 $+ (1 950 $)

Du 11 au 27 juin

Phase de groupes (grands noms neutres)

120 $ – 1 200 $

750 – 3 800 $ (1 650 $)

Du 11 au 27 juin

Phase de groupes (matchs neutres standard)

120 $ – 1 200

202 € – 2 500 € (1 092 €)

Du 28 juin au 3 juillet

16es de finale (sites très prisés)

225 $ – 540 $

550 € – 3 200 € (1 250 €)

Du 28 juin au 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Tarifs de la Coupe du monde 2026 par catégorie :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 € – 800 €

1 000 € - 4 210 €

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

60 € – 120 €

150 € - 350 €

400 $ – 2 030 $

Liste des matchs restants de la Coupe du monde 2026 et des billets disponibles

Phase

Dates

Stades/Lieux

Équipes

Billets

Huitièmes de finale

6 juillet

Arlington, Texas, États-Unis

Portugal - Espagne

Réservez vos places


6 juillet

Seattle, Washington, États-Unis

États-Unis vs Belgique

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7 juillet

Atlanta, États-Unis

Argentine - Égypte

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7 juillet

Vancouver, Canada

Suisse - Colombie

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Quarts de finale

9 juillet

Foxborough, États-Unis

France - Maroc

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10 juillet

Californie, États-Unis

Portugal/Espagne vs États-Unis/Belgique

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11 juillet

Miami, États-Unis

Norvège contre Angleterre

Réservez vos places


11 juillet

Kansas City, États-Unis

Argentine/Égypte vs Suisse/Colombie/Ghana

Réservez vos places

Demi-finales

14 et 15 juillet

Dallas, États-Unis

France / Maroc vs Portugal / Espagne / États-Unis / Belgique

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Atlanta, États-Unis

Norvège / Angleterre – Argentine / Égypte / Suisse / Colombie / Ghana


Match pour la 3^e place

18 juillet

Miami, États-Unis

France / Maroc / Portugal / Espagne / États-Unis / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Égypte / Suisse / Colombie / Ghana

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Finale

19 juillet

New Jersey

France / Maroc / Portugal / Espagne / États-Unis / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Égypte / Suisse / Colombie / Ghana

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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en première vente via les phases initiales est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux loteries, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois pays.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivants :

  • Canada : Toronto et Vancouver
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

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