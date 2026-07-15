Vous souhaitez vivre en direct les dernières rencontres de la Coupe du monde 2026 cet été ? Avec uniquement les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale encore au programme, le compte à rebours est lancé.

Selon de nouvelles données de SeatPick, le prix des billets de revente pour la petite finale au Hard Rock Stadium de Miami a bondi de 31,4 % (553 dollars) en seulement trois jours. Le prix moyen atteint désormais 2 313 $ (contre 1 760 $), le tarif plancher 1 106 $ (au lieu de 841 $) et le siège le plus onéreux 31 278 $.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, tant pour la phase de groupes que pour les phases à élimination directe, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Liste des matchs restants de la Coupe du monde 2026 et des billets disponibles

*Les tarifs indiqués ci-dessus sont exacts au moment de la publication, mais ils peuvent évoluer en fonction de la demande sur le marché de la revente. Ils sont fixés par les revendeurs et dépassent souvent le prix facial. Consultez toujours les conditions générales de la plateforme de billetterie avant d’effectuer votre achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs officiels pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Catégories de prix officiels des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et prix de revente

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire Du 11 au 27 juin Phase de groupes (pays hôtes) 400 $ – 2 735 $ 1 199 $ – 5 500 $+ (1 950 $) Du 11 au 27 juin Phase de groupes (grands noms neutres) 120 $ – 1 200 $ 750 $ – 3 800 $ (1 650 $) Du 11 au 27 juin Phase de groupes (matchs neutres standard) 120 $ – 1 200 202 € – 2 500 € (1 092 €) Du 28 juin au 3 juillet 16es de finale (stades très demandés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) Du 28 juin au 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650–4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Tarifs de la Coupe du monde 2026 par catégorie :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, l’offre de billets disponibles lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors s’éloigner de la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivants :