Vous souhaitez vivre la Coupe du monde en direct cet été ? Avec un coup d’envoi fixé au 11 juin, il est encore temps de réserver vos places dans l’un des stades emblématiques qui accueilleront la compétition à travers l’Amérique du Nord.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, des places sont encore disponibles pour l’ensemble des matchs de la phase de groupes et de la phase à élimination directe.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, tant pour la phase de groupes que pour les phases à élimination directe : comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs officiels pour la finale atteignent 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix s’envolent.

Catégories de prix officielles des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et prix de revente

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire Du 11 au 27 juin Phase de groupes (pays hôtes) 400 $ – 2 735 $ 1 199 $ – 5 500 $+ (1 950 $) Du 11 au 27 juin Phase de groupes (grands noms neutres) 120 $ – 1 200 $ 750 $ – 3 800 $ (1 650 $) Du 11 au 27 juin Phase de groupes (matchs neutres standard) 120 $ – 1 200 202 € – 2 500 € (1 092 €) Du 28 juin au 3 juillet 16es de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) Du 28 juin au 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Tarifs de la Coupe du monde 2026 par catégorie :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Liste des matchs restants de la Coupe du monde 2026 et des billets disponibles

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en première vente lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux loteries, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors s’éloigner du tarif facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois pays.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivants :