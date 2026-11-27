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Al-Nassr encaisse un nouveau coup dur avant la suite de sa saison en Roshn Saudi League et en Ligue des champions de l'AFC Élite. L'absence de son ailier français Kingsley Coman est confirmée : une blessure musculaire va l'éloigner des terrains pendant près d'un mois, ce qui place le staff technique dirigé par l'Australien Ange Postecoglou face à un nouveau défi dans la gestion des absences.

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Les examens médicaux passés par Coman ont révélé une déchirure aux ischio-jambiers, qui nécessite un programme de soins et de rééducation d'environ 28 jours, selon une source privée du journal « Al-Riyadiya ». Il sera donc difficile de compter sur lui lors de plusieurs des prochaines rencontres.

Toujours selon la même source, l'ailier français devrait manquer les matchs face à Al-Hazm et Al-Qadsiah en championnat saoudien, ainsi que la rencontre contre le club qatari d'Al-Gharafa en Ligue des champions de l'AFC Élite. Le match contre Al-Shabab, comptant pour la 15e journée de la Roshn Saudi League, pourrait marquer son retour, à condition qu'il réponde bien aux soins et à la rééducation prévus par le programme médical.

Une blessure récidivante qui poursuit Coman

Coman avait quitté le match d'Al-Nassr face au club qatari d'Al-Sadd, mardi dernier, après avoir ressenti un retour de ses douleurs musculaires. Postecoglou avait alors dû procéder à un changement précoce en faisant entrer Abdullah Al-Hamdan à sa place, une nouvelle perte pour l'une des principales options offensives de l'équipe.

Le staff médical d'Al-Nassr a mis en place un programme spécifique pour soigner et rééduquer le joueur, en insistant sur la nécessité de ne pas précipiter son retour à l'entraînement et à la compétition avant sa guérison complète, afin d'éviter une aggravation de la blessure ou une rechute ultérieure.

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Un scénario à répétition qui menace la stabilité de la star française

Cette blessure n'est pas le premier pépin musculaire de Coman cette saison. Il avait déjà souffert d'une déchirure aux ischio-jambiers en septembre dernier, qui l'avait privé de trois matchs, avant que ses douleurs ne réapparaissent en octobre lors de la rencontre face aux Ouzbeks de Neftchi Fergana en Ligue des champions de l'AFC Élite, ce qui l'avait éloigné de quatre autres matchs.

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Le joueur français avait fait son retour face à Al-Ahli en Roshn Saudi League, vendredi dernier, en entrant en jeu en seconde période. Mais ce retour a été de courte durée : les douleurs sont revenues face à Al-Sadd, et il se retrouve de nouveau hors des plans d'Al-Nassr.

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Ces blessures à répétition soulèvent des interrogations sur la capacité de Coman à enchaîner avec l'équipe, à un moment où Al-Nassr a besoin de toutes ses forces offensives pour rester en course sur plusieurs tableaux. La date de son retour, elle, dépendra de sa réponse aux soins et de la résolution complète de son problème musculaire.