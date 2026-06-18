Colombie - République démocratique du Congo : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Colombie – République démocratique du Congo sera donné le 24 juin 2026 à 02h00 GMT (23 juin 2026 à 22h00 EST).

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Colombie - RD Congo : contexte de la rencontre

La rencontre à Jalisco revêt une importance capitale, les deux formations du groupe K visant à capitaliser sur des performances contrastées mais réussies lors de la première journée. Après une première journée riche en rebondissements – la Colombie ayant affirmé sa supériorité en battant 3-1 l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, à Mexico, tandis que la RD Congo a héroïquement remonté le score pour arracher un match nul historique 1-1 contre le Portugal, poids lourd européen, à Houston –, la marge d’erreur au stade de Guadalajara (Estadio Akron) s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous avec la conviction que leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces premiers efforts intenses seront décisives pour leurs ambitions en vue des huitièmes de finale.

Le sélectionneur colombien Nestor Lorenzo, conscient que son arrière-garde a parfois fléchi face aux débuts asiatiques, veillera à rétablir une rigueur défensive. Il s’appuiera sur ses pivots offensifs – le génie créatif de James Rodríguez et la fulgurance de Luis Díaz en transition – pour imposer le tempo, verrouiller l’entrejeu et percer une arrière-garde africaine réputée pour sa solidité. Face à eux se dresse une équipe de la RD Congo solide sur le plan structurel et pleine d’allant, emmenée par Sébastien Desabre. Dotés d’un effectif au physique de haut niveau, les Léopards possèdent un schéma défensif tenace et un jeu de contre-attaque redoutable, qui a réussi à contrarier l’équipe de Cristiano Ronaldo lors de la première journée.

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Résultats de la première journée :

Colombie 3-1 Ouzbékistan

Les hommes de Néstor Lorenzo ont affirmé leur supériorité à l’Estadio Azteca, contenant avec autorité le sursaut d’orgueil des nouveaux venus pour s’imposer 3-1. Les Cafeteros ont imposé leur rythme dès l’entame, et ont fini par percer le bloc bas ouzbek à la 40^e minute : l’arrière droit Daniel Muñoz, lancé en débordement, a parfaitement synchronisé sa course pour envoyer une volée en une touche qui a battu Utkir Yusupov, suite à une passe délicate de Jefferson Lerma.

L’Ouzbékistan n’a pas abdiqué et a momentanément relancé la rencontre à la 60e minute, Abbosbek Fayzullaev étant le plus prompt pour reprendre de la tête un rebond et réduire le score. La classe colombienne se rappelait toutefois au bon souvenir du public cinq minutes plus tard : Luis Díaz concluait une transition éclair d’un tir rasant au premier poteau pour redonner l’avantage à son équipe. Entré en seconde période, Jaminton Campaz clôturait le score d’une tête placée dans les derniers instants du temps additionnel, consolidant la place de la Colombie en tête du groupe K.

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Portugal 1-1 RD Congo

Les hommes de Sébastien Desabre ont offert une leçon de résilience au Houston Stadium, revenant héroïquement au score après un revers précoce pour arracher un match nul historique (1-1) face à l’une des grandes puissances européennes, le Portugal. Les Léopards ont été confrontés à une crise tactique immédiate lorsque João Neves a ouvert le score pour les Portugais dès la sixième minute.

Loin de s’effondrer, les Léopards ont puisé dans leurs ressources sous la chaleur texane, s’appuyant sur une défense compacte et une présence physique imposante pour tenir à distance Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Cette résilience a fini par payer en toute fin de première période : Yoane Wissa a transpercé la défense portugaise pour égaliser d’une frappe précise. Bien organisés, les hommes de Desabre ont ensuite géré une seconde mi-temps intense pour décrocher un point mérité, et aborder avec confiance leur prochain rendez-vous à Guadalajara.

Quels réglages tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Colombie (Néstor Lorenzo) : préserver l’intégrité défensive au milieu de terrain et optimiser le contre-pressing.

Néstor Lorenzo n’a pas besoin d’abandonner le schéma offensif audacieux et rapide qui a permis aux Cafeteros de dominer l’Ouzbékistan 3-1 lors de leur premier match. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’excellence en transition menée par Luis Díaz ont prouvé que la Colombie possède la puissance de frappe nécessaire pour se créer de réelles occasions.

Toutefois, il devra corriger les baisses de concentration défensive qui ont parfois fait perdre toute discipline structurelle à son équipe, offrant ainsi aux débutsants l’occasion de réduire le score en seconde période. Lors du premier match, le 4-2-3-1 habituel a parfois montré des limites dans la couverture arrière lorsque les latéraux, à l’image de Daniel Muñoz, s’aventuraient loin dans le dernier tiers. Face à une RD Congo qui mise sur un jeu physiquement imposant, perdre bêtement le ballon en transition pourrait s’avérer fatal.Son principal réglage doit concerner le pivot défensif du milieu : Jefferson Lerma devra faire preuve d’un placement irréprochable pour étouffer les demi-espaces centraux et empêcher les contres-attaquants congolais d’isoler ses centraux.

République démocratique du Congo (Sébastien Desabre) : maîtriser la vitesse de transition et créer des surnombres offensifs sur les ailes

Sébastien Desabre n’a pas besoin de démanteler le dispositif pragmatique qui a permis à son équipe d’absorber héroïquement la pression portugaise et de décrocher un match nul 1-1. Le bloc défensif à cinq demeure un atout fiable pour les Léopards, mais la deuxième journée exigera un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon.

Face au bloc haut et agressif de la Colombie, conserver une circulation horizontale trop lente dans le tiers central exposera la RD Congo à une usure rapide et à des options offensives prévisibles. Pour contourner ce piège, l’ajustement tactique de Desabre doit cibler le « moteur » du jeu : il doit exiger de son trio axial une projection verticale bien plus rapide dès la récupération du ballon. Lorsque la RD Congo se projette vers l’avant, elle doit exploiter sans retenue les couloirs laissés vacants par les arrières latéraux colombiens, souvent attirés vers l’avant. Des débordements rapides et directs de ses ailiers permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de créer les espaces que l’attaquant Yoane Wissa pourra exploiter, évitant ainsi l’asphyxie au cœur du jeu.

Quelles sont les dernières informations concernant les équipes avant la 2e journée ?

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Nouvelles de l’équipe colombienne

Le sélectionneur Néstor Lorenzo doit avant tout maintenir la concentration défensive de son groupe tout en gérant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle : les Cafeteros ont conclu leur victoire 3-1 face à l’Ouzbékistan à un rythme effréné sans nouvelle blessure ni suspension, laissant au technicien l’embarras du choix.

La Colombie s’appuiera sur son schéma de jeu fluide en 4-2-3-1. Le gardien Camilo Vargas conservera sa place entre les poteaux, en espérant bénéficier d’une protection nettement supérieure de la part de sa défense. En défense centrale, Davinson Sánchez et Jhon Lucumí poursuivront leur association pour colmater les brèches apparues à Mexico, tandis que Johan Mojica occupera le couloir gauche et Daniel Muñoz, auteur d’une splendide volée pour ouvrir le score, sera confirmé à droite. Au milieu, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta assureront la stabilité lors des transitions.

Le point fort incontesté de la menace offensive colombienne reste sa ligne créative d’élite. Le maestro James Rodríguez est prêt à tirer les ficelles au poste de numéro 10, épaulé par la vitesse redoutable en contre deLuis Díaz sur l’aile gauche et de Jhon Arias sur la droite. En pointe, Luis Suárez mènera l’attaque avec assurance, tandis que Jaminton Campaz, buteur en seconde période, et l’avant-centre Jhon Durán se tiennent prêts à apporter leur fraîcheur depuis le banc.

Nouvelles de l’équipe de la RD Congo

Sébastien Desabre doit quant à lui résoudre un casse-tête bien plus épineux en matière de sélection et de récupération physique, alors qu’il prépare son équipe pour un match décisif face au leader du groupe. Le principal sujet de discussion concernant les Léopards est la gestion de l’énorme fatigue physique accumulée lors de leur héroïque match nul 1-1 contre le Portugal, qui a exigé un effort défensif exténuant et de haute intensité sous la chaleur étouffante du Texas.

La RD Congo devrait aligner un 5-3-2 très rigoureux. En défense, le défenseur central Axel Tuanzebe, associé à Sikou Kapuadi et au capitaine Chancel Mbemba (à qui il faudra éviter un second avertissement après son carton jaune au premier match), formera le socle de la charnière. Sur les côtés, les arrière latéraux Arthur Masuaku, passeur décisif sur l’égalisation, et Aaron Wan-Bissaka devront doser avec précision leurs montées afin de ne pas laisser les ailiers colombiens lancer des contres-attaques, tandis que le gardien Lionel Mpasi s’appuiera sur une couverture défensive rigoureuse.

Au milieu, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe et Ngal’ayel Mukau conserveront leur position pour contrer le pressing haut colombien. Leur mission : accélérer la circulation du ballon et protéger la défense à cinq. En attaque, Yoane Wissa, buteur lors de la première journée, et la star chevronnée Cédric Bakambu devront apporter la percussion nécessaire dans le dernier tiers pour sanctionner la Colombie en transition.

Colombie – RD Congo : les duels clés

Yoane Wissa contre Davinson Sánchez

Après avoir inscrit le but égalisateur historique de la RD Congo d’une frappe brillante et maîtrisée lors de la première journée, Yoane Wissa reste le pivot, plein d’énergie et de confiance, de l’attaque de Sébastien Desabre. Face au Portugal, il s’est parfaitement fondu dans le front de l’attaque desLéopards. Pour déstabiliser le solide dispositif défensif colombien, sa vitesse de pointe et son pressing incessant devront étirer la charnière centrale, fixer les marqueurs et créer les intervalles que Cédric Bakambu saura exploiter.

Pour le contenir, le défenseur central Davinson Sánchez, pilier défensif de la ligne arrière de Néstor Lorenzo, sera chargé de l’étouffer. Lors de l’entrée en matière contre l’Ouzbékistan, il a dirigé un bloc défensif à la fois solide et organisé, même si la fin de match a révélé quelques failles face aux contres-attaques adverses. Pour contenir Wissa, Sánchez devra maintenir une concentration de tous les instants, communiquer sans relâche dans l’axe et exploiter son sens du placement afin d’étouffer les incursions congolaises et de préserver l’équilibre de sa défense.

James Rodríguez face à Samuel Moutoussamy

Véritable poumon et moteur créatif des Cafeteros, le capitaine James Rodríguez doit dicter le rythme de la possession et percer les lignes adverses. Positionné dans l’entrejeu face à l’Ouzbékistan, il a tenté de contourner la pression haute pour libérer des espaces dans l’axe. Contre la RD Congo, son objectif sera de trouver les intervalles, de distribuer le ballon avec une grande vitesse verticale et d’alimenter les courses explosives des ailiers Luis Díaz et Jhon Arias. Si James dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense, sa vision du jeu exceptionnelle déséquilibrera aisément le bloc congolais.

Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain vedette de la RD Congo, cherchera à perturber ce rythme créatif. Lors de la première journée, il a été le pilier du milieu de terrain, fournissant une protection tactique essentielle lors du match nul 1-1 âprement disputé contre le Portugal. Cependant, son travail défensif sans ballon sera mis à rude épreuve au stade de Guadalajara. Il devra gérer son placement de manière agressive pour réduire les espaces au centre, presser les relais de James dans la construction du jeu en profondeur et protéger sa ligne défensive à cinq, afin d’empêcher la Colombie de dominer complètement le milieu de terrain et de coincer la RD Congo dans un bloc défensif insoutenable.

Quelles sont les options dans le groupe K ?

Après la première journée, le classement du groupe K est déjà limpide : la Colombie trône en tête avec trois points et une différence de buts de +2, suite à son succès 3-1 face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, grâce à une efficacité clinique. La RD Congo et le Portugal suivent, ex aequo à la deuxième place avec un point et une différence de buts de 0, après leur match nul 1-1 arraché à Houston.

L’Ouzbékistan ferme la marche avec zéro point. Au stade de Guadalajara, ce match de la 2^e journée revêt une importance cruciale pour la Colombie comme pour la RD Congo, qui veulent entretenir leurs chances de qualification avant la dernière levée.

Si la Colombie s’impose

Une deuxième victoire consécutive porterait les hommes de Néstor Lorenzo à six points, à deux doigts d’une qualification automatique pour les seizièmes de finale. En fonction du résultat de la rencontre Portugal-Ouzbékistan, également disputée à Guadalajara, un succès pourrait même leur assurer mathématiquement une place parmi les deux premiers avec un match d’avance. Un tel succès leur offrirait une marge de manœuvre précieuse, tant sur le plan psychologique que mathématique, avant d’aborder la dernière journée décisive contre le Portugal, tout en bloquant la RD Congo à un seul point et en contraignant les Léopards à remporter impérativement leur dernier match de phase de groupes face à l’Ouzbékistan.

Si la RD Congo s’impose

Les hommes de Sébastien Desabre prendraient alors la tête du groupe et prendraient l’ascendant psychologique avant la dernière journée. Avec quatre unités au compteur, les Congolais dépasseraient la Colombie et prendraient les commandes de leur destin avant un dernier acte décisif face à l’Ouzbékistan. En revanche, les Cafeteros resteraient bloqués à trois points, voyant leur élan freiné et se préparant à un dernier match de groupe sous haute pression contre la puissante sélection portugaise, où un résultat positif s’imposerait comme une obligation.

Un partage entre la RDC et l’Ouzbékistan maintiendrait les Léopards à deux points et laisserait la Colombie en tête avec quatre unités avant la 3ᵉ journée. Ce scénario, sans éliminer personne, resserrerait toutefois considérablement la course à la qualification.

Un nouveau partage laisserait la RDC invaincue avec deux unités, tandis que la Colombie garderait les commandes avec quatre points avant la dernière journée. Si ce scénario écarte tout danger immédiat et maintient les deux nations en course, il réduit drastiquement les marges de qualification au sein du groupe. Dans ce cas, la Colombie aborderait son dernier match en sachant qu’un point contre le Portugal lui garantirait une qualification automatique, tandis que la RD Congo devrait impérativement battre l’Ouzbékistan pour éviter de dépendre des complexes critères de départage de la troisième place.

Actualités des équipes et compositions

La Colombie, dirigée par Nestor Lorenzo, n’a pas encore communiqué d’informations confirmées concernant les blessures ou les suspensions. Aucune composition probable n’a été dévoilée. Des mises à jour seront publiées à l’approche du coup d’envoi.

Même situation côté RD Congo : le sélectionneur Sébastien Desabre n’a pas encore communiqué d’informations sur son effectif. Aucune blessure ni suspension n’a été signalée, et aucune composition probable n’est pour l’instant disponible. De plus amples détails devraient être confirmés dans les jours précédant la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Colombie a remporté trois de ses cinq derniers matchs, sans aucun nul, et a perdu les deux autres. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 contre la Jordanie le 7 juin, et elle s’est également imposée 3-1 face au Costa Rica plus tôt dans le mois. Ses deux défaites sont survenues contre la France (3-1 en mars) et la Croatie (2-1). Sur ces cinq rencontres, la Colombie a marqué dix buts et en a encaissé sept. Ces deux succès consécutifs en juin suggèrent que la sélection retrouve son meilleur niveau au moment opportun.

La RDC a récolté deux succès, un nul et deux revers lors de ses cinq sorties les plus récentes. Elle a d’abord cédé 2-1 face au Chili le 9 juin, puis 1-0 contre l’Algérie en janvier, en Coupe d’Afrique des nations. Les Congolais ont toutefois battu la Jamaïque 1-0 en qualifications pour la Coupe du monde, dominé les Bermudes 2-0 en amical et tenu le Danemark en échec 0-0 en juin. Ils ont inscrit cinq buts et en ont concédé quatre au cours de ces cinq rencontres.

Bilan des confrontations directes

Aucune confrontation directe n’est recensée entre la Colombie et la RD Congo dans l’ensemble de données actuel. Ce match marquera donc une première historique en Coupe du monde.

Classement



