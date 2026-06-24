Colombie - Portugal : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Colombie - Portugal sera donné le 27 juin 2026 à 19 h 30 HE et à 23 h 30 GMT.

Contexte de la rencontre

En tête du groupe K, la Colombie n’a besoin que d’un match nul pour valider son statut de leader et un huitième de finale a priori plus favorable. Le Portugal, de son côté, doit l’emporter pour chiper la première place.

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Le parcours des deux équipes dans la compétition

Les Cafeteros ont d’abord dominé l’Ouzbékistan 3-1, puis battu la RD Congo 1-0 malgré une défense bien organisée. L’arrière droit de Crystal Palace Daniel Muñoz a déjà inscrit deux buts, tandis que la charnière Davinson Sánchez-Jhon Lucumi fait preuve de solidité. Au milieu, Jefferson Lerma et la jeune pépite du Racing de Santander Gustavo Puerta apportent dynamisme et récupération. Devant, le trio James Rodríguez, Luis Suárez (Sporting Portugal) et le virevoltant Luis Díaz (Bayern Munich) devrait mettre à l’épreuve la défense portugaise.

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Le Portugal, lui, a eu besoin de temps pour se mettre en route, débutant par un 1-1 face à une RD Congo bien organisée, avant de se libérer contre l’Ouzbékistan (5-0) grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Comme leur adversaire du jour, les Lusitaniens apportent une menace constante depuis leurs postes d’arrière latéral. João Cancelo a d’ailleurs adressé la passe décisive sur l’ouverture du score de Ronaldo face aux Ouzbeks, tandis que la star du PSG, Nuno Mendes, a marqué sur coup franc direct. Au milieu, le choix ne manque pas : le duo parisien João Neves-Vitinha à la récupération, et Bruno Fernandes en meneur de jeu. La place de Pedro Neto pourrait toutefois être menacée, ce qui offrirait à Rafa Leão l’occasion de profiter d’une entrée en jeu décisive comme lors de la deuxième journée. Bernardo Silva devrait également faire son retour dans le onze de départ.

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Compositions probables

Colombie : Vargas ; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica ; Puerta, Lerma, Arias ; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Portugal : Costa ; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes ; Neves, Vitinha ; Silva, Fernandes, Leão ; Ronaldo.

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Effectif colombien de 26 joueurs

Gardiens : Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional)

Défenseurs : Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologne), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Majorque), Deiver Machado (Nantes)

Milieux de terrain : Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Attaquants : Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar).

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La sélection portugaise compte 26 joueurs.

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelone), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Milieux de terrain : Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Majorque), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Actualités des équipes et compositions

La Colombie, dirigée par Nestor Lorenzo, n’a pas encore communiqué de composition probable, ni d’informations sur les blessures ou les suspensions ; des mises à jour seront diffusées à l’approche du coup d’envoi.

Son homologue portugais Roberto Martínez reste également muet sur la composition, les blessures et les suspensions, mais des mises à jour seront communiquées avant la rencontre à Miami.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Form

La Colombie aborde ce match en excellente forme, après avoir remporté trois de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat en date est une victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan lors de la phase de poules de la Coupe du monde, le 18 juin, à laquelle s’ajoutent des succès en amicaux contre la Jordanie (2-0) et le Costa Rica (3-1). Ses seules défaites au cours de cette série ont été concédées face à la France (3-1) et à la Croatie (2-1) lors de matchs amicaux disputés en mars. Les Cafetiers ont inscrit neuf buts et en ont concédé six au cours de cette série.

Le Portugal, de son côté, totalise trois victoires et un match nul lors de ses quatre dernières sorties, même si le 0-0 inaugural de la Coupe du monde face à la RD Congo, le 17 juin, a quelque peu terni une préparation autrement convaincante. L’équipe de Martínez a battu le Nigeria 2-1 et le Chili 2-1 lors de deux amicaux consécutifs en juin, puis s’est imposée 2-0 sur la pelouse des États-Unis en mars. Elle a également partagé les points avec le Mexique (0-0) lors de son autre sortie en mars. Au total, le Portugal a marqué six buts et en a concédé quatre en cinq matchs.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre la Colombie et le Portugal n’est disponible dans l’ensemble de données fourni. Les statistiques officielles seront mises à jour avant le coup d’envoi.

Classement

Dans le groupe K, la Colombie occupe actuellement la première place tandis que le Portugal pointe à la troisième position ; les deux formations ont donc tout intérêt à remporter ce dernier match de poule.