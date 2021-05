Colombie - Imbroglio entre James Rodriguez et sa Fédération

Écarté de la sélection colombienne pour les matches prévus contre le Pérou et l'Argentine, James Rodriguez a été jugé à court de forme. Il conteste.

Rien ne va plus pour James Rodriguez, lequel a été écarté de la sélection colombienne pour les matches prévus contre le Pérou (le 4 juin) et face à l'Argentine (le 9 juin), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ainsi que la pour la Copa América. La raison ? Son état de forme, selon la Fédération.

"Ces derniers jours, le milieu de terrain a été soumis à des examens médicaux, qui ont déterminé qu'il n'était pas à 100% et en conséquence, il ne pourra pas rejoindre le groupe convoqué par Reinaldo Rueda pour les éliminatoires et la Copa América", a ainsi annoncé la Fédération colombienne sur son site internet, vendredi.

L'article continue ci-dessous

"Le sélectionneur et son staff regrettent de ne pas pouvoir compter sur James Rodriguez et espèrent qu'il pourra rapidement faire son retour en sélection, car il toujours représenté dignement notre pays", précise par ailleurs le communiqué officiel, au sujet de celui qui est international colombien depuis octobre 2011.

"C’est une profonde déception de ne pas pouvoir représenter mon pays

Sauf que le principal intéressé, lui, ne comprend pas vraiment cette décision, d'autant qu'il était sur le chemin du retour. "Ma récupération entre dans sa phase finale, j’ai pris le temps suffisant pour me préparer et arriver à 100 % à la Copa America. J’ai donc reçu avec une certaine surprise le communiqué de la Fédération, qui me souhaitait une bonne récupération. Récupération déjà réalisée et lors de laquelle j’ai beaucoup souffert", a réagi le joueur d'Everton dans un communiqué, déçu.

"C’est une profonde déception de ne pas pouvoir représenter mon pays, et ne pas avoir la confiance du staff technique me fait ressentir une énorme douleur", a ensuite regretté James Rodriguez. Très attaché à son pays, le milieu offensif va devoir se contenter de le soutenir derrière son poste de télévision... Frustrant.