Colombie - Ghana : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Colombie - Ghana : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Kansas City Stadium

Le coup d’envoi sera donné le 4 juillet 2026 à 01h30 GMT (20h30 EST, le 3 juillet).

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Les poids lourds sud-américains défient les outsiders historiques du continent africain à Kansas City.

La dernière ligne droite des seizièmes de finale sera marquée par un choc intercontinental très attendu au Kansas City Stadium. Néstor Lorenzo dirige une équipe colombienne fluide et confiante qui aborde la phase à élimination directe avec un élan considérable, déterminée à transformer sa supériorité technique en un parcours de fin de tournoi.

Elle défie une sélection ghanéenne tenace, qui a franchi un cap historique en se qualifiant pour la première fois de l’ère moderne au-delà de la phase de groupes. Si la Colombie aborde la rencontre en tant que grandissime favorite, l’imprévisibilité des élimination directes promet que les Black Stars tenteront de déployer un plan défensif sans faille pour créer l’exploit.

Comment « Los Cafeteros » et les « Black Stars » en sont arrivés là

Les Colombiens ont brillé en phase de groupes, terminant en tête du groupe K avec sept points. Les hommes de Lorenzo ont montré une maturité tactique impressionnante, écrasant l’Ouzbékistan et la RD Congo avant de tenir en échec le Portugal, puissance du football, lors d’un match nul 0-0 très technique. En encaissant seulement un but en trois matchs, les Sud-Américains ont prouvé que leur solidité défensive valait leur puissance offensive.

Le Ghana a surmonté un parcours mouvementé dans le groupe L pour se qualifier en tant que l’une des meilleures troisièmes équipes du tournoi, avec quatre points. Les Ghanéens ont fait preuve d’une formidable ténacité pour arracher un match nul âprement disputé face à l’Angleterre, co-organisatrice du tournoi, et ont balayé le Panama lors d’une victoire cruciale 1-0, se remettant ainsi bien d’un revers essuyé plus tôt contre la Croatie.

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Un effectif au complet et des cadres expérimentés pour structurer le jeu

La préparation tactique de ce match à élimination directe profite d’une situation relativement stable au sein des effectifs. La Colombie n’a signalé aucun nouveau problème de blessure ou de suspension. L’attaquant Luis Suárez a dissipé les légers doutes concernant sa condition physique, qui l’avaient limité à un rôle de remplaçant contre le Portugal, et il est désormais apte à retrouver le onze de départ. Lorenzo s’appuiera sur la vision intemporelle de son capitaine James Rodríguez, 34 ans, pour ouvrir des lignes de passe.

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Le staff médical ghanéen a également levé l’incertitude concernant le milieu de terrain de Manchester City Antoine Semenyo, remis d’une entorse à la cheville et prêt à retrouver le onze. Les Black Stars s’appuieront sur l’expérience du milieu récupérateur Thomas Partey et de l’attaquant Jordan Ayew pour stabiliser leur axe et résister au pressing colombien.

La surcharge sur le flanc droit face à des blocs centraux disciplinés : l’enjeu décisif

Le principal enjeu tactique portera sur la façon dont le Ghana gérera les rotations fluides de la Colombie sur les ailes. Les Cafeteros aiment créer des surnombres agressifs sur le flanc droit, où le latéral offensif Daniel Muñoz, déjà auteur de deux buts dans le tournoi, s’associe de manière créative avec les ailiers pour étirer le bloc défensif adverse.

La stratégie ghanéenne s’appuiera sur un bloc médian organisé et sur la capacité à contrer les rotations techniques colombiennes dans l’entrejeu. Le duel clé entre Richard Ríos et Thomas Partey au milieu de terrain dictera le rythme de la rencontre. Si Partey parvient à perturber la distribution vers l’avant de Ríos, le Ghana pourra limiter les ballons adressés au dangereux ailier Luis Díaz.

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Des structures bien rodées mises à l’épreuve

La Colombie devra faire preuve de patience pour tester la défense ghanéenne sans s’exposer aux contre-attaques verticales.

Le Ghana, lui, doit réussir l’ultime test défensif : garder ses cages inviolées face à une ligne d’attaque aux multiples facettes. Son succès reposera sur la capacité de sa défense à maintenir une communication parfaite pour contrer les débordements de Muñoz et les déplacements en profondeur de Rodríguez.

Composition probable de la Colombie face au Ghana

Vargas ; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica ; Puerta, Lerma, Arias ; Rodríguez, Suárez, Díaz

Composition probable du Ghana contre les États-Unis

Asare ; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah ; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo ; Ayew

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Effectif de 26 joueurs de la Colombie

Gardiens : Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Défenseurs : Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Milieux de terrain : Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz

Attaquants : Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

Effectif de 26 joueurs du Ghana

Gardiens : Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Défenseurs : Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jérôme Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Milieux de terrain : Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Attaquants : Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Actualités des équipes et compositions

La Colombie, dirigée par Nestor Lorenzo, n’a pour l’instant communiqué aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions. Aucune composition probable n’a été dévoilée. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, n’a pas encore communiqué d’informations confirmées concernant des blessures ou des suspensions. Aucun onze de départ prévisionnel n’a été dévoilé. D’autres mises à jour concernant la composition de l’équipe sont attendues à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Colombie aborde la rencontre en grande forme, avec un bilan de V-V-V-N-V lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par un match nul 0-0 contre le Portugal le 27 juin, un résultat qui lui a assuré la première place du groupe K. Auparavant, elle s’était imposée 1-0 face à la RD Congo et avait battu l’Ouzbékistan 3-1 lors de son premier match de groupe de la Coupe du monde. La Colombie a également remporté ses deux matchs amicaux de préparation, s’imposant 2-0 face à la Jordanie et 3-1 face au Costa Rica. Sur l’ensemble de ces cinq rencontres, la Colombie a marqué six buts et n’en a concédé aucun.

Les cinq derniers résultats du Ghana sont les suivants : victoire, match nul, défaite, match nul, défaite. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 face à la Croatie le 27 juin, mettant fin à sa série d’invincibilité dans le tournoi. Auparavant, les Black Stars avaient tenu l’Angleterre en échec (0-0) et avaient entamé leur campagne par une victoire 1-0 contre le Panama. En matches amicaux, le Ghana a fait match nul 1-1 contre le Pays de Galles et s’est incliné 2-0 face au Mexique. Les Ghanéens ont marqué trois buts et en ont encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre la Colombie et le Ghana n’est disponible pour leurs cinq dernières rencontres. Ce match représente une rare confrontation intercontinentale entre les deux nations lors d’un grand tournoi.

Classement

La Colombie a terminé en tête du groupe K, tandis que le Ghana a pris la troisième place du groupe L.