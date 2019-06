Colombie 1-0 Qatar - Les Cafeteros filent en quarts de finale

Victorieuse du Qatar dans la nuit de mercredi à jeudi (1-0), la Colombie pointe en tête du groupe B. Elle est déjà qualifiée pour les phases finales.

Déjà convaincante lors de son premier match remporté face à l' de Lionel Messi (2-0), la est parvenue à enchaîner un second succès de rang dans cette Copa América 2019 disputée en terre brésilienne. En effet, les Cafeteros sont venus à bout du (1-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, à Sao Paulo. Un succès sur la plus petite des marges, synonyme de grande satisfaction pour les partenaires de Radamel Falcao.

Un succès difficile, synonyme de qualification

Comme à son habitude, la Colombie s'est armée de courage et d'abnégation afin de se rapprocher de ses objectifs. En effet, avec une équipe légèrement remaniée, les Cafeteros ont du se battre pour l'emporter face à la modeste équipe du Qatar.

Finalement, c'est en fin de rencontre que la Colombie a été en mesure de faire la différence, puisqu'il fallait attendre la 86ème minute de jeu pour voir Duvan Zapata ouvrir le score d'une tête suite à un magnifique centre adressé par James Colombien, le futur joueur du Napoli de Carlo Ancelotti.

Un succès laborieux, mais un succès primordial. Et pour cause, avec six unités au compteur, les Colombiens devancent le , deuxième grâce à son succès face à l'Argentine dans la nuit, tandis que le Qatar et donc l'Albiceleste ferment la marche avec une unité chacun. En d'autres mots, la Colombie s'est assurée de disputer les quarts de finale de la Copa America, et affrontera le deuxième du groupe C le 28 juin prochain, de nouveau à Sao Paulo.