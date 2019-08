Cologne : Ellyes Skhiri réussit ses débuts en Bundesliga

Avec un but et une passe décisive, Ellyes Skhiri a largement contribué au succès de Cologne à Fribourg ce samedi (1-2). Il brille déjà en Bundesliga.

Ellyes Skhiri (24 ans) n'a pas mis longtemps à s'acclimater en .

Auteur d'un but et d'une passe décisive ce samedi à (1-2), il a donné la victoire à Cologne dans les derniers instants du match sur un rush en solitaire conclut d'une frappe en force dans la surface (92e). Un but bien senti par l'ancien Montpelliérain qui avait déjà signé une passe décisive au cours de ses deux premières sorties.

L'international tunisien (23 sélections), transféré cet été pour huit millions d'euros, s'impose comme l'un des joueurs à suivre du championnat allemand. La confirmation d'un potentiel que les suiveurs de la avaient déjà pu observer. L'homme fort de son équipe ce samedi.