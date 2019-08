Cologne 1-3 Dortmund - Le Borussia enchaine et garde la tête

D'abord mené au score, le Borussia Dortmund est parvenu à renverser son adversaire pour signer un deuxième succès de rang (1-3) ce vendredi soir.

Une semaine après sa victoire écrasante (5-1) face à lors de la 1ere journée, le BVB avait l'occasion d'enchaîner un second succès de rang ce vendredi soir, en ouverture de la 2ème journée de . En face se dressait Cologne, battu à (1-2) la semaine dernière, qui avait à coeur de relever la tête devant son public. Un déplacement qui pouvait donc s'avérer plus délicat que prévu pour les hommes de Lucien Favre, si séduisants au sein de leur vibrant Signal Iduna Park.

Privant son adversaire du cuir en début de rencontre, le allait justement en faire la douloureuse expérience lors du premier acte. Saignants en attaque, les locaux parvenaient à exploiter leurs rares ballons glanés pour mettre à mal l'arrière garde des visiteurs. Mieux, Cologne allait s'offrir le luxe d'ouvrir le score à la 29ème minute de jeu, moment choisi par Drexler, seul au second poteau pour reprendre victorieusement de la tête un centre faisant suite à un corner. Dortmund allait devoir réagir.

Les visiteurs inversent la tendance en seconde période

Pour cela, les hommes de Lucien Favre faisaient le choix de s'armer de patience, fatiguant leurs adversaires du soir. Ainsi, c'est à la 70ème minute de jeu que Cologne allait céder. Après un corner joué vite, où toute la défense de Cologne était restée passive, Sancho pouvait frapper et placer le ballon au fond des filets ! Quinze minutes plus tard, à 5 minutes du terme de la rencontre, Akimi allait même doubler la mise de la tête et offrir les trois points à ses partenaires. En toute fin de match, l'inévitable Paco Alcacer profitait d'une passe décisive de Jadon Sancho pour tripler la mise et mettre définitivement Dortmund à l'abris.

Bousculé face à des locaux bien organisés, le Borussia Dortmund l'avait échappé belle ce vendredi soir en ouverture de la deuxième journée du championnat allemand. Néanmoins, l'essentiel était assuré, puisque grâce à ce succès au forceps, les pensionnaires du Signal Iduna Park filent en tête de la .