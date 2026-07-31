Collovati se souvient de Baresi : « Il est arrivé très jeune à Milanello et nous avons tout de suite partagé la même chambre pendant six ans. Le Milan était sa famille »

Fulvio Collovati, ancien défenseur de l’AC Milan, s’est exprimé ainsi sur ses réseaux sociaux en se souvenant de Franco Baresi, légendaire capitaine de l’AC Milan disparu aujourd’hui : « C’était un garçon silencieux, qui a souffert tout petit de la perte de ses parents. Il est arrivé dans un pensionnat sans l’affection de sa famille, mais comme il l’a souvent dit lui aussi, l’AC Milan a été sa famille. Il parlait très peu, mais sur le terrain il donnait aussi des ordres à Rivera, et j’en étais témoin.





Il est arrivé très jeune à Milanello et nous avons tout de suite partagé la même chambre pendant six ans. Nous avons souffert sportivement lors des premières années, avant de remporter le Scudetto en 1979. Liedholm l’a fait jouer titulaire à 18 ans et nous avons gagné le titre : il était facile de voir en lui les qualités d’un fuoriclasse. C’était un champion d’humilité avec son frère. La vie l’a fait souffrir dès son plus jeune âge, mais elle lui a beaucoup donné en tant que footballeur ».







