La Fédération égyptienne de football, sous la présidence de Hani Abu Rida, a publié un communiqué officiel pour exprimer son vif mécontentement à l’égard de l’arbitrage de la rencontre entre l’Égypte et l’Argentine. Elle y réaffirme son attachement aux droits des « Pharaons » et son intention de saisir toutes les voies réglementaires pour préserver l’équité sportive.

Dans son communiqué, l’instance explique que cette réaction est motivée par la performance de l’arbitre français et par plusieurs décisions liées à la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), lesquelles ont suscité, selon ses termes, « de nombreux points d’interrogation », d’autant plus que les médias et les analystes sportifs ont vivement critiqué la gestion de la rencontre.

Elle a réaffirmé qu’elle ne ferait aucun compromis sur la défense des intérêts de sa sélection et qu’elle userait de toutes les procédures prévues par le règlement international pour préserver l’équité sportive.

Malgré l’élimination de la Coupe du monde 2026, la Fédération a réaffirmé sa fierté quant au parcours de l’équipe nationale, saluant l’esprit combatif et l’engagement des joueurs, qui ont offert une image honorable du football égyptien et gagné le respect de tous.

La Fédération a par ailleurs remercié l’État égyptien, sous la direction du président Abdel Fattah al-Sissi, pour son soutien constant, ainsi que les supporters égyptiens, en Égypte comme à l’étranger, sans oublier les fans arabes et africains qui ont soutenu les « Pharaons » tout au long de la compétition.

La Fédération a conclu son communiqué en affirmant que la participation à la Coupe du monde 2026 constituait une étape importante dans le développement du football égyptien, et a promis aux supporters égyptiens que la prochaine phase verrait la poursuite de la collaboration avec les institutions de l’État afin de mettre en œuvre un projet global visant à développer ce sport, à élargir la base de sa pratique, de détecter de nouveaux talents et de former les générations futures capables de représenter l’Égypte sur les scènes continentale et internationale.

Les Pharaons ont quitté la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale, battus 3-2 par l’Argentine après avoir mené 2-0 jusqu’à la 79^e minute.

La rencontre a été entachée d’une vive polémique arbitrale : l’arbitre français François Litxer a d’abord annulé un but de Mostafa Zico après consultation de la vidéo, puis a refusé de siffler un penalty pour Mohamed Salah ou Hamdi Fathi juste avant le troisième but argentin, des décisions qui ont provoqué la colère du staff et des joueurs.

Lire aussi :

Décès de supporters égyptiens pendant le match contre l’Argentine