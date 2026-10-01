Colère intense et crise à venir : un nouveau joueur quitte le rassemblement de l'équipe d'Égypte après Mohamed Salah

Un nouveau joueur a quitté le rassemblement de la sélection égyptienne, organisé durant la trêve internationale, quelques jours après le départ de Mohamed Salah, la star de Trabzonspor en Turquie, lui aussi.

Salah avait quitté le rassemblement de la sélection égyptienne après le match contre l'Angola comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, qui s'était soldé par un match nul vierge, et il avait été remplacé au cours de la seconde période.

La Fédération égyptienne a annoncé que Salah avait quitté le rassemblement et manquerait le match face au Soudan du Sud dans le cadre de ces mêmes éliminatoires, celui-ci se disputant sur une pelouse en « tartan » sur laquelle il ne peut pas jouer.

Et ce jeudi, le club français de Nice a annoncé le départ de son joueur Mohamed Abdelmonem du rassemblement de la sélection égyptienne, avant le match amical contre l'Afrique du Sud, dans le cadre d'un accord mutuel entre les deux parties.

Mohamed Abdelmonem avait rejoint la liste de la sélection égyptienne lors du dernier rassemblement, mais il n'a pas participé au match contre l'Angola et ne s'est pas rendu au Soudan du Sud, en raison de la crainte d'une blessure sur la pelouse en « tartan ».

Nice a publié aujourd'hui un communiqué officiel dans lequel le club a déclaré : « En accord mutuel avec le staff de la sélection égyptienne, Mohamed Abdelmonem a quitté le rassemblement de la sélection afin de préserver sa condition physique et son intégrité. »

Le communiqué poursuit : « Cette décision a été prise de manière concertée, compte tenu des conditions dans lesquelles s'est déroulé le match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations, notamment sur un terrain en gazon synthétique, et avec la volonté commune de ne pas prendre de risque pour la santé du joueur. »

Il ajoute : « L'OGC Nice met tout en œuvre pour s'assurer que Mohamed, comme l'ensemble de ses internationaux, puisse rejoindre et représenter la sélection de son pays dans les meilleures conditions possibles, en accordant une attention particulière à leur santé, à leur récupération et à leur intégrité physique. »

Et de conclure : « Le club tient à remercier le staff de la sélection égyptienne pour cet accord mutuel et sa compréhension, ainsi que pour le travail accompli avec Mohamed durant ce rassemblement. Mohamed va désormais poursuivre son travail avec l'OGC Nice afin de se préparer dans les meilleures conditions aux défis à venir. »

Mais le plus surprenant dans cette affaire, c'est que c'est le club de Nice qui a annoncé la nouvelle du départ de Mohamed Abdelmonem du rassemblement, la Fédération égyptienne n'ayant publié aucune explication à l'heure où ces lignes sont écrites.

De son côté, le journaliste Ahmed Choubir a déclaré, dans des propos radiophoniques : « Mohamed Abdelmonem ne sera pas non plus présent lors du match contre l'Afrique du Sud (dimanche prochain), et il y a très clairement de la contrariété, une grande contrariété entre Mohamed Abdelmonem et le staff technique et administratif. »

Il a poursuivi : « J'espère que l'affaire se réglera rapidement entre le staff technique de la sélection et Abdelmonem, plutôt que de s'envenimer fortement, car ils sont fâchés contre lui et ils ont raison. »

Il a ajouté : « Je ne fais de tort à aucun joueur, mais le staff technique a raison d'être en colère contre Mohamed Abdelmonem, et je demande au joueur de prendre l'initiative de mettre fin au différend et à la colère, car nous avons besoin de lui, comme de tous les joueurs de la sélection. »

La colère du staff technique s'explique par le refus d'Abdelmonem de participer au match contre le Soudan du Sud, par l'arrivée d'un courrier de Nice demandant son exclusion de la rencontre, puis maintenant par son départ du rassemblement après des négociations entre le club et le staff technique de la sélection.



